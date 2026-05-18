世界女子桌球錦標賽｜吳安儀四強不敵英格蘭名將伊雲絲 無緣決賽

現正在東莞舉行的世界女子桌球錦標賽今日（18號）完成了2場準決賽，香港「四眼Cue后」吳安儀在4強對12屆世界女子桌球冠軍、英格蘭的伊雲絲（Reanne Evans）未能打出應有水平，除了在第2局以85:22拿過一分外，其餘都未能取得勝局，以1:5（0:75、85:22、7:74、10:91、29:73、28:83）敗陣，無緣決賽。

安儀及伊雲絲都是老對手，可惜安儀今仗未能發揮水平。WWS FB圖

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安儀今季的女子桌球比賽表現十分出色，今年2月及3月連奪比利時錦標賽及英國女子桌球公開賽的，來到世錦賽也有不俗的發揮，先在小組賽不失一局首名出線32強，並以3:2勝國家隊的Li Bi Han、16強以4:1勝泰國的Siripaporn Nuanthakhamjan以及8強以4:2勝國家隊的Liu Zi Ling；到準決賽面對40歲的英國名將伊雲絲，港將未能發揮應有水平下出局。

4強戲碼之一，由前世界冠軍Mink（左）對18歲師妹Channoi。WWS FB圖

勝方的伊雲絲正力爭其個人第13座世界女子桌球錦標賽后冠，她最近一次奪冠是2019年那一屆，而今次殺入久違了的決賽，是伊雲絲相隔4屆後的第一次；她的決賽對手是2025年世界女子桌球U21錦標賽的冠軍、來自泰國的Panchaya Channoi，這位18歲球手在今仗備受關注，她先在8強爆冷以4:3擊敗爭取「三連冠」的國家隊名將白雨露，再在今午（18號）的4強以5:3擊敗前世界冠軍、同來自泰國的Mink Nutcharut，周二對經驗豐富的伊雲絲將是一大挑戰。

18歲的Channoi首次躋身世界女子桌球錦標賽的決賽。WWS FB 圖

值得一提，Channoi今晚（18號）在同一場出戰U21世錦賽的決賽對國家隊的Wang Ruotong。



記者：徐嘉華