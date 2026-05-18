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15人欖球｜港隊兵分兩路赴日集訓及斯里蘭卡出賽 7月國家盃撼強敵成重要經驗

即時體育
更新時間：17:21 2026-05-18 HKT
發佈時間：17:21 2026-05-18 HKT

香港15人欖球隊來年將遠赴澳洲出戰欖球世界盃，目前已開始積極備戰。球隊之後將分途出擊，一隊將於周三前往日本進行集訓；而另一隊「中國香港選拔隊」則於周日出戰亞洲欖球錦標賽（ARC）作客斯里蘭卡的賽事。周一球隊在南華體育會運動場公開操練後，教練團成員伊雲斯（Lewis Evans)受訪表示分途出擊可有助發掘潛力隊員，加深人員儲備，隊長夏斯迪則表示國家盃是驗證訓練成果的大好機會。

港隊15人欖球隊今夏行程相當緊密，本周三將啟程到日本與日本選拔隊進行集訓，亦會另外派「中國香港選拔隊」出戰ARC作客斯里蘭卡的賽事。港隊在6月7日亦會在主場迎戰韓國，之後前往新西蘭對陣懷卡托欖球會。緊接7月將上演重頭戲，球隊將遠赴南美洲參加國家盃（Nations Cup），同組亦有世界盃小組賽將會面對的智利，這對港隊來年征戰世界盃有重大幫助。

而港隊周一在出發日本前進行公開操練，教練團成員之一的伊雲斯表示，今次前往日本集訓可以針對性地為球隊進行調整，是備戰世界盃的絕佳機會。由於港隊在ARC已連續5年奪冠，伊雲斯希望延續連勝紀錄。他也提到兩隊分途出擊可助球隊尋找合適人選：「七月份我們原本打算用一套陣容參賽，但若有球員在這次ARC表現出色，就有機會脫穎而出，代表港隊參加國家盃。目前陣中雖有一些傷病，我們正努力控制，並需要足夠的球員儲備，以應付往後的國家盃征程。」伊雲斯亦指出，國家盃是世界盃前檢視訓練成果的絕佳機會：「這項賽事旨在讓我們與頂尖強隊交鋒。與薩摩亞、智利及烏拉圭等強隊交手，將是檢驗我們過去三、四個月訓練成果的大好時機。」

隊長夏斯迪也表示，今次日本集訓是透過實戰驗證訓練內容的大好機會，他認為國家盃能為球隊賺取寶貴經驗：「任何時候能與實力強勁、尤其是世界排名高於我們的球隊交手都至關重要。我們在國家盃將與智利對賽，而他們也是世界盃小組賽的對手，這將是我們再次檢驗自身實力的機會。」由於今次國家盃在南美洲舉行，夏斯迪認為這也是一個讓球隊習慣舟車勞頓後作賽的磨練機會。

記者/攝影:魏國謙

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