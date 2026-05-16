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高爾夫球｜亞太女子業餘隊際錦標賽 港將勇奪季軍 追平86年歷史最佳 望再創高峰

即時體育
更新時間：15:01 2026-05-16 HKT
發佈時間：15:01 2026-05-16 HKT

亞太最高級別業餘女子高爾夫球賽、第46屆「亞太女子業餘隊際錦標賽」（又名「皇后盃」）昨日（週五）在印尼圓滿結束，中國香港代表隊憑藉穩定發揮，力壓十支勁旅勇奪團體賽季軍，追平1986年創下的歷史最佳成績。港隊代表劉弦、王鎧澄及呂佳心展現出可持續在高水平賽事中站穩三甲位置的實力，未來絕對有條件問鼎更高榮譽。

個人賽方面，年僅18歲的劉弦以低於標準桿9桿的279（70-67-71-71）桿並列第六位，追平了韓紫琳於2024年創下的港隊最佳名次；14歲的王鎧澄則以低於標準桿4桿的284（69-69-76-70）桿得第九位；而16歲、初試啼聲的呂佳心便以高於標準桿8桿的296（76-76-70-74）桿並列第十八位。

中國香港高爾夫球協會行政總裁賴以尊先生指出：「我們好高興見到表現優秀的新生代球手不斷湧現，繼曾制霸多項世界級青少年賽事的劉弦和韓紫琳之後，今次在『亞太女子業餘隊際錦標賽』表現優秀的王鎧澄、呂佳心已經嶄露頭角，證明高協多年來的發展路向正確，我們會繼續支持她們在頂尖賽事屢創新高。」

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