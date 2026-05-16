冰球｜譚詠禧連續2年奪屈臣氏最佳學生運動員 為學生運動員身份寫下完美句號

譚詠禧連續2年奪「屈臣氏集團香港最佳學生運動員奬」，對於去年首次獲奬時是感到意外，也是對她表現的一種鼓勵，而今年在中學生涯最後一年獲奬，她表示不僅是對她過去一年努力的一種肯定，亦為學生運動員生涯劃上一個完美的句號。

譚詠禧連續2年奪「屈臣氏集團香港最佳學生運動員奬」。廖偉業攝

詠禧對於去年首次獲奬時是感到意外，也是對她表現的一種鼓勵。公關圖片

「屈臣氏集團香港最佳運動員奬」自2005年創立已來今年踏入第21屆，每屆以「每校一獎」形式發掘並表揚體壇新秀，今屆亦嘉許近千名來自全港中、小及特殊學校的傑出學生運動員，獎項成立至今累計已表揚近18000名表現出色的學生。

詠禧表示今次獲獎亦為她的學生運動員生涯劃上一個完美的句號。魏國謙攝

詠禧認為獲奬也是對她過去一年努力的一種肯定。魏國謙攝

而詠禧去年亦曾獲此殊榮，她坦言以為會是同校有另一位花滑的中六男同學獲奬，但最後竟由自己獲得，因此亦感到意外也認為是一種鼓勵和推動力。而今年再度獲奬加上是中學最後一年，得奬對詠禧的意義亦有不同：「今年我覺得可能是對我過去一年努力的一種肯定，再加上今年是最後一年可以得獎，因此亦都是我打冰球的一個里程碑，加上今年自己亦畢業，這個奬亦可以為我作為學生運動員劃上完美句號。」

記者/攝影:魏國謙