冰球｜譚詠禧與「冰」結不解緣 由花式溜冰轉冰球再成港隊代表

田徑、游泳、球類項目，是學界熱門運動，但聖公會聖本德中學中六生譚詠禧水陸兩項放一旁，選擇在冰上盡展所長，先接觸花式溜冰，再投身冰球活動，更成為香港女子冰球隊代表，並隨隊在上月的世錦賽擊敗多支外國勁旅封后。詠禧感恩父母支持改變軌跡，大學有意升讀運動相關學系，成為教師去推廣冰球，培育新一代冰球小將。

禧自小學時曾先接觸花式溜冰，再投身冰球活動。公關圖片

自少從冰結緣 花式溜冰轉型成冰球

詠禧自細與「冰」結緣，小學時曾學習花式溜冰，看到學校宣傳冰球活動時便「膽粗粗」一試：「一開始學習花式溜冰，之後學校有個冰球活動，反正也是冰就去試，怎料冰球和花式溜冰是完全不同的東西。」她提到初時因為只有她一個女孩子打冰球，曾想過退出，但父母鼓勵她繼續嘗試，決定玩下去，並慢慢發掘當中的樂趣：「我覺得冰球好有挑戰性，Puck(冰球)很小，在龍門擋住下好少機會入到波，所以每次靠自己或隊友配合入到波，滿足感好大。」

譚詠禧入球慶祝動作源於開賽前和隊友跳的舞，意在表示入球是團隊的成果。魏國謙攝

詠禧在港隊女子冰球隊司職後衛。公關圖片

曾經歷撞擊腦震盪暈倒 遇板凳冷落後的轉變

冰球作為一個高碰撞的運動，受傷難以避免，詠禧試過撞到腦震盪：「之前同深圳隊打友誼賽，我過人的時候可能絆到自己，之後後腦落地失去了意識，我到現在都忘記當時發生的事情。」幸好她在當日便出院回家，亦沒有出現後遺症，更不減對冰球的熱愛。

球類運動出任前鋒有滿足感，擔任後衛不顯眼令不少年輕小將卻步，詠禧亦有這段經歷。她剛接觸冰球時擔任前鋒，之後加入其他球隊轉打後衛，但在小六因打法未轉換加上好勝心，在賽場上經常帶球上前導致後防出現漏洞，因此被教練冷落較少機會上陣。不被信任帶來的焦慮，反而令詠禧在心態上轉變：「我開始在後備席觀察其他隊友怎樣傳球，當我有機會上場就出盡全力，令教練見到我其實很想打，亦會按照比賽計劃。」

港隊今次主場奪冠亦令她們在來年可以升到IIA級。魏國謙攝

詠禧在今屆世錦賽對比比利時攻入一球。公關圖片

感恩父母成冰球路上最強後盾

詠禧之後越打越好，成為香港女子冰球隊代表 ，上月剛結束的女子冰球世錦賽iiB級，她和隊友們以3:1擊敗勁敵烏克蘭，報回去年世錦賽大敗2:10之仇，更以全勝姿態贏得今屆世錦賽，自己亦有一球進帳。而教練和家長亦為球員準備了暖心驚喜，在她們的更衣室貼上海報，有她們和家長的合照和鼓勵說話。

今次主場教練和家長亦為詠禧準備心意卡鼓勵他們。受訪者提供圖

「阿囡﹗爸爸、媽媽同妹妹都支持你﹗」這句打氣聲，正是詠禧冰球路的堅實後盾。有父母支持，詠禧才能代表港隊出賽爭光，她感謝兩人盡最大能力添置所需的裝備，亦付出時間與她奔波訓練：「我要到深圳訓練，但因為返學，所以通常於周五才會去。他們一收工就會帶我去訓練，然後星期日晚才回港。我知道他們很累，仍這樣帶我去訓練，因此很感謝他們，有他們我才有今天的成績。」

詠禧第一場代表香港便奪那一場的MVP，那段經歷亦令她相當難忘。魏國謙攝

詠禧希望將來成為教師去推廣冰球這項運動。魏國謙攝

望成教師將冰球推廣到校園

冰球令詠禧發光發亮；冰球亦成為她釋放學業壓力的出口，「我會把打冰球那一刻，當是䆁放壓力的時候。有時不太想只坐在書檯前，動一下反而會更好。」由於訓練通常在晚上，她會強迫自己在訓練前完成作業和溫習，如此努力願未來亦能與冰球有關。剛考完DSE的她，透露已面試教育大學運動相關學系，希望將來成為教師去推廣冰球這項運動：「我希望可以做老師，將冰球推入到不同中小學。現時好多學校都有聯賽同宣傳，所以我都希望可以將這項運動讓更多人認識和參與。」

冰球運動員每次出賽時都以全副武裝出戰保護性十足。魏國謙攝

全副武裝保護球員 盼政府資助減輕負擔

冰球運動員每次出賽時都以全副武裝出戰，除了球棍和溜冰鞋外，防護上亦要有頭盔，避免球員在跌倒時頭部直接撞到冰面，以及阻擋冰球擊中頭部。而頸部亦有護頸，防止球員同時倒地被他人的冰刀割到頸部。身體方面則會穿上護甲，以防在碰撞中撞傷，同時也會配戴護踭避免撞到；大腿亦有護甲以防被冰球直接打中；另外還有一體式的護甲，保護膝蓋和小腿，基本上是全身包實免受傷。雖然穿上所有裝備後外表會很厚重，但詠禧表示裝備都有輕量化，因此在穿上後並不會太重，亦未有對移動造成太大影響。

詠禧指全套冰球裝備價值近萬元，加上需要定時更換因此也希望可以獲政府資助。魏國謙攝

而冰球比賽有很多高強度的碰撞，裝備需要頻繁更換。詠禧表示手套、球棍以及冰鞋最常需要更換，頭盔亦要定期取代。她透露全身裝備接近一萬元，定期更換所需的資金更多，是一筆不菲的數字，因此詠禧希望政府可為運動員提供資助：「今年我們男女子的成績不錯，希望政府可以給予我們一點資助。冰球裝備頗貴，導致許多人卻步，有資助的話可以令更多基層可以參與這項運動。」另外香港目前只有愉景灣和九龍灣的冰球場地，可以供訓練和比賽，因此也希望有更多場地讓可她們練習。詠禧同時也提到上次的世錦賽是需要收費入場，但她認為或可免費入場吸引更多觀眾，同時也可以提高更多人對冰球的興趣。

記者、攝影：魏國謙