拳擊｜林瀚期本月底遠征比利時 挑戰IBF國際拳王

香港職業拳擊發展迎來歷史性突破。DEF Promotion 旗下拳手林瀚期將於本月(5月)30日遠赴比利時，客場挑戰當地IBF國際拳王 Ibrahima Diallo，成為香港史上首位以挑戰者身份遠征海外，向當地拳王發起挑戰的職業拳手，意義重大。

今次比賽的大會宣傳海報。公關提供

林瀚期現時職業戰績為8勝（4KO）0負1和，於今年1月在香港主場勇奪東太平洋拳擊組織（OPBF）154磅（Super Welterweight）銀腰帶，目前在OPBF排名高踞第二位，實力備受肯定。

原定計劃由其經理人劉繼業安排於今年七至八月期間先行衛冕銀腰帶，然後挑戰現任日本OPBF金腰帶得主綠川創，逐步邁向更高舞台。然而，數週前DEF Promotion收到來自比利時方面的邀請，讓林瀚期有機會爭奪一條香港拳擊史上從未獲得過、具備極高水平的IBF國際賽事腰帶。若林瀚期此戰勝出，將有機會躋身IBF世界排名前15位，並極可能成為香港首位於154磅級別取得世界拳王挑戰資格的拳手，為香港拳壇寫下嶄新里程碑。

圖片由公關提供

圖片由公關提供

是次對手Ibrahima Diallo現時保持不敗戰績14勝（2KO）0負2和，並於2025年12月首次奪得IBF國際頭銜，目前在BoxRec世界排名第100位（林瀚期則排名第183位）。兩位同樣保持不敗的拳手正面交鋒，無論勝負，均勢必為香港職業拳擊歷史寫下重要一頁。



雙方合約已於一星期前正式簽訂，DEF Promotion團隊將於5月26日啟程前往比利時，全力備戰5月30日的關鍵賽事。是次出戰不僅代表林瀚期個人職業生涯的重要一步，更象徵香港職業拳擊邁向國際的重要里程。