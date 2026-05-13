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西甲│貝迪斯擊敗艾爾切落實重返歐聯 安東尼或倒戈對曼聯

即時體育
更新時間：12:49 2026-05-13 HKT
發佈時間：12:49 2026-05-13 HKT

周二西甲快車，貝迪斯主場2:1擊敗艾爾切，36輪累積57分，比身後的切爾達多7分，尚餘兩輪下確定取得第5名，並受惠西甲因歐戰系數額外獲得一個歐聯名額，時隔20年重返歐聯。而英超曼聯早前亦取得來季歐聯門劵，意味今季正式從紅魔加盟貝迪斯的巴西鋒將安東尼馬菲奧斯，有機會在歐聯舞台倒戈鬥舊主。

安東尼有機會於歐聯倒戈鬥曼聯。法新社
安東尼有機會於歐聯倒戈鬥曼聯。法新社

貝迪斯鎖定第5位來季踢歐聯

貝迪斯今場開賽9分鐘就由中鋒古曹靴南迪斯先開紀錄，他們於完半場前被客軍追平，但換邊後把握敵衛里奧比特領紅牌出場踢多一人的優勢，由中場柏保路科奴斯於68分鐘攻入奠勝入球，贏2:1取得關鍵3分。賽後貝迪斯36輪累積57分續排第5，尚餘2輪下比第6位的切爾達多7分，提早鎖定第5名。由於西甲已確定在今屆歐戰系數榜取得頭2位，額外獲得一個歐聯名額，貝迪斯將以第5名身份在來季出戰歐聯，是球隊自2005至06球季後再次參加這項歐洲最高級比賽。

安東尼有機會於歐聯倒戈鬥曼聯

今屆為貝迪斯於西甲收錄8球6助攻的巴西翼鋒安東尼馬菲奧斯，可以再嚐歐聯比賽的滋味，並有機會於歐聯舞台倒戈鬥曼聯。紅魔早前確定取得歐聯席位，新球季有機會遇上貝迪斯。

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