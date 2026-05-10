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專訪｜亞運女子100米正選多人爭 包括三個曾跑入「11秒69」的 江俊淇 梁筠宜 陳佩琦

即時體育
更新時間：07:25 2026-05-10 HKT
發佈時間：07:25 2026-05-10 HKT

一連2天在灣仔運動場舉行的香港田徑錦標賽是9月愛知名古屋亞運會的最後一個達標賽，女子100米跑的2個正選位多人爭，包括3位「11秒69」的女生江俊淇、陳佩琦及梁筠宜這3位共同保持住接力賽成人組及青年組2項港績的好友，她們在近2年先後跑出11秒69，是3個最接近林安琪於2019年打破的女子100米香港紀錄（11秒62）的「女飛人」。

江俊淇曾於2024年率先跑入11秒69。資料圖片
江俊淇曾於2024年率先跑入11秒69。資料圖片
梁筠宜的11秒69在2024年中台灣比賽中跑出。資料圖片
梁筠宜的11秒69在2024年中台灣比賽中跑出。資料圖片

不過，要說第一個最接近100米跑港績，首推江俊淇，她率先在2023年2月香港田徑系列賽一以個人最佳（PB）的11秒69奪冠，隨後梁筠宜於同年5月的中華台北國際田徑公開賽的初賽跑出此時間，當時中華台北站是最後一個2023年杭州亞運截標期，筠宜因此跟江俊淇同以11秒69獲杭州亞運100米跑資格；而佩琦則剛於上月系列賽四跑出11秒69，預計亞運的女子100米跑的2個席位，大機會離不她們3人。

2017年中六開始跟李紹良教練練跑的江俊淇，談到師姐林安琪保持了7年的港績時表示：「我跟李Sir時是一嚿『肥扒』，一來遇正腳板底受傷加DSE（中學文憑試），我好唐突問李Sir可否收我為徒，當時足足用了一年療傷及減肥，李Sir從新執我所有技術及加入體能訓練，安琪2019年4月刷新港績時，我甚麼也不是，最記得好替安琪開心。」

李Sir教俊淇這9年（中間接近2年因疫情沒比賽），俊淇好記得自己第一個100米跑金牌，是2022年10月香港田徑系列賽四，當時決賽跑12秒10奪冠。問她可記得在2023年2月跑出11秒69時的狀態，俊淇記憶猶新：「好記得那次起跑不太差，亦沒特別好，但覺得自己跑起來像飛碟，當時筠宜同佩琦都在我前面，我先追過筠宜，跟住再追過佩琦，好似跑check point（關卡）的感覺，就這樣跑出PB。」

亞運的達標時間是計算一年內的成績，暫時佩琦以上月跑出的11秒69領先，俊淇以去年5月香港錦標賽的11秒78排第2，筠宜以今年3月大專賽的11秒87排第3，今、明兩日共3槍（初賽、準決賽及決賽）的香港田徑錦標賽將是關鍵一役。

記者：徐嘉華
 

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