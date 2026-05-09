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世界乒乓球團體錦標賽｜國家隊直落3場擊敗南韓入4強 報回分組賽一敗之仇

即時體育
更新時間：19:30 2026-05-09 HKT
發佈時間：19:30 2026-05-09 HKT

國家男子乒乓球隊周五於倫敦舉行的世界乒乓球團體錦標賽男團8強，以直落場數3:0擊敗南韓晉身準決賽，報回分組賽一敗之仇；香港時間今晚深夜2:30將會對法國，爭奪決賽席位。

王楚欽3:2險勝吳晙誠

國家隊派出王楚欽、林詩棟和梁靖崑出戰，打頭陣的「一哥」王楚欽面對南韓的吳晙誠，戰況比起預期緊湊。王楚欽以11:9、11:1連勝兩局後，被吳晙誠以11:8、11:7贏回兩局，局數扳平2:2。決勝的第5局，王楚欽再勝11:7，以局數3:2有驚無險為國家隊先拔頭籌。

之後兩場國家隊贏得較輕鬆，林詩棟以局數3:0擊敗南韓的張禹珍。第3場，國家隊的梁靖崑同樣以3:0擊敗南韓安宰賢，國家隊場數勝3:0晉身準決賽，並報回小組賽一敗之仇，將與法國爭決賽席位。

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