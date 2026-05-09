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香港田徑錦標賽｜百米飛人葉景維200米初賽破港績 現一人包辦100米及200米香港紀錄

即時體育
更新時間：14:06 2026-05-09 HKT
發佈時間：14:06 2026-05-09 HKT

香港田徑錦標賽首天比賽在灣仔運動場微絲細雨下進行，半年前在全運會刷新香港100米飛人紀錄的葉景維，急不及待在早上的200米初賽，跑出20秒88的新香港紀錄（舊紀錄是梁靖恆在2025年跑的20秒91），一人包辦100米及200米港績，十分難得。

同場的女子200米跑初賽，19歲的理大物理治療一年級生邱蒨庭在初賽跑出24秒15，打破自己保持的香港青年紀錄（舊紀錄是2025年跑的24秒24），令她最開心是達標參加8月初在美國俄納岡州舉行的世界青少年田徑錦標賽。

港大醫科生白凱文在女子100米跑初賽跑出接近自己PB的11秒85，令她在亞運資格賽中升至第3位。

而久未在香港露面的呂麗瑤在早上的100米欄初賽，以13秒52總排名第一躋身明日的準決賽，她隨後參加了女子200米跑初賽以24秒98躋身下午準決賽。

記者/攝影: 徐嘉華

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