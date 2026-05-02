花劍世界盃伊斯坦堡站‧持續更新│蔡俊彥16止步 寄望周日團體賽再上獎台

國際劍聯(FIE)花劍世界盃伊斯坦堡站本周末上演，男子個人賽正賽於今日(2日)進行，港隊星將蔡俊彥(Ryan)、張家朗，聯同周四從預賽脫穎而出而出的何承謙和梁千雨一起從64強打起，當中成績最好是蔡俊彥。

當中成績最好是Ryan，殺入16強對巴黎奧運銀牌得主、意大利的Filippo Macchi，今年一月在世界盃巴黎站，Ryan曾在8強贏Filippo，今仗2人互有領先，可惜最終Ryan以11:15不敵對手，16 強止步。

男花隊中成績第二好的是梁千雨，他先在首圈以15:14險勝美國的波堤斯（James Bourtis），但在32強面對世界排名第3、應屆世錦賽銀牌的中立國選手保路達捷夫（Kirill Borodachev)，以7:15下馬。

世界排名第9的張家朗，首圈對法國世界排名70的比巴（Tyvan Bibard)，可惜力戰下以一分（14:15）不敵對手，爆冷於首圈下馬；同樣在首圈出局還有世少金牌何承謙，他的對手是前世界一哥、現世界排名第12的馬連尼Tommaso Marini，最終以7:15不敵對手出局。

香港男、女子花劍隊將於周日出戰團體賽，被寄予厚望的男花隊，在上站開羅殺入決賽，最終得銀牌，可望周日再次入決賽爭金。

(20:10)

蔡俊彥在16強跟巴黎奧運銀牌得主、意大利的Filippo Macchi 鬥得難分難解，可惜港將最終以11:15下馬，無緣8強。港隊亦提早在個人賽全數畢業，現寄望周日的團體賽，看能否繼上站開羅站後，再次躋身決賽。

(18:17)

蔡俊彥在男子個人賽32強中，以15:11擊敗中華台北劍手陳致傑，再過一關躋身16強。至於另一港將梁千雨就以7:15不敵世界排名第3的中立國劍手保路達捷夫(Kirill Borodachev)，32強止步。

蔡俊彥躋身16強。香港劍總資料圖片

(17:01)

花劍世界盃伊斯坦堡站周六亦上演女子個人賽，港將陳諾思於64強對意大利劍手費拉莉輸12:13，無緣32強。

陳諾思於女子個人賽64強止步。香港劍總資料圖片

(15:34)

花劍世界盃伊斯坦堡站男子個人賽64強剛完成，世界排名第一的蔡俊彥順利過關，以15:10擊敗法國劍手艾迪里，晉級32強。梁千雨亦晉級，他與美國選手波堤斯鬥得難分難解，在14平手下於決一劍勝出，贏15:14。

然而張家朗就無緣32強，他面對法國選手比巴於決一劍落敗，輸14:15。另一港隊何承謙亦暫級晉級，他面對前世界一哥馬連尼輸7:15。

蔡俊彥在64強賽中順利過關。新華社資料圖片

港隊4子分途由64強打起

世界排名第1的蔡俊彥，在今屆花劍世界盃頭4個分站中，取得1冠1亞的佳績，今站力爭奪得第2個分站冠軍，64強先對法國好手艾迪里(Alexandre Ediri)。至於世界排名第9的張家朗，就爭取在本屆世界盃首次踏上頒獎台，正賽首圈先鬥法國的比巴(Tyvan Bibard)。

蔡俊彥爭今屆世界盃第2冠

而兩位後輩梁千雨及何承謙亦會出戰，前者對美國劍手波堤斯(James Bourtis)；後者就鬥前「世一」、意大利的馬連尼(Tommaso Marini)。

世青少年組男花金牌得主何承謙周四在初賽脫穎而出。資料圖片

男花梁千雨亦在初賽脫穎而出，今日正賽由64強打起。資料圖片

男花梁千雨亦在初賽脫穎而出，今日正賽由64強打起。資料圖片