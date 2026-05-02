花劍世界盃伊斯坦堡站‧持續更新│蔡俊彥、梁千語晉級32強 張家朗64強止步
更新時間：15:44 2026-05-02 HKT
發佈時間：15:44 2026-05-02 HKT
發佈時間：15:44 2026-05-02 HKT
國際劍聯(FIE)花劍世界盃伊斯坦堡站本周末上演，男子個人賽正賽於今日(2日)進行，港隊星將蔡俊彥、張家朗，聯同周四從預賽脫穎而出而出的何承謙和梁千雨一起從64強打起，力爭踏上頒獎台。
(15:34)
花劍世界盃伊斯坦堡站男子個人賽64強剛完成，世界排名第一的蔡俊彥順利過關，以15:10擊敗法國劍手艾迪里，晉級32強。梁千語亦晉級，他與美國選手波堤斯鬥得難分難解，在14平手下於決一劍勝出，贏15:14。
然而張家朗就無緣32強，他面對法國選手比巴於決一劍落敗，輸14:15。另一港隊何承謙亦暫級晉級，他面對前世界一哥馬連尼輸7:15。
港隊4子分途由64強打起
世界排名第1的蔡俊彥，在今屆花劍世界盃頭4個分站中，取得1冠1亞的佳績，今站力爭奪得第2個分站冠軍，64強先對法國好手艾迪里(Alexandre Ediri)。至於世界排名第9的張家朗，就爭取在本屆世界盃首次踏上頒獎台，正賽首圈先鬥法國的比巴(Tyvan Bibard)。
蔡俊彥爭今屆世界盃第2冠
而兩位後輩梁千雨及何承謙亦會出戰，前者對美國劍手波堤斯(James Bourtis)；後者就鬥前「世一」、意大利的馬連尼(Tommaso Marini)。
最Hit
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
2026-05-01 14:42 HKT
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
2026-05-01 13:30 HKT