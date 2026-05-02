花劍世界盃伊斯坦堡站‧持續更新│蔡俊彥、梁千語晉級32強 張家朗64強止步

國際劍聯(FIE)花劍世界盃伊斯坦堡站本周末上演，男子個人賽正賽於今日(2日)進行，港隊星將蔡俊彥、張家朗，聯同周四從預賽脫穎而出而出的何承謙和梁千雨一起從64強打起，力爭踏上頒獎台。

(15:34)

花劍世界盃伊斯坦堡站男子個人賽64強剛完成，世界排名第一的蔡俊彥順利過關，以15:10擊敗法國劍手艾迪里，晉級32強。梁千語亦晉級，他與美國選手波堤斯鬥得難分難解，在14平手下於決一劍勝出，贏15:14。

然而張家朗就無緣32強，他面對法國選手比巴於決一劍落敗，輸14:15。另一港隊何承謙亦暫級晉級，他面對前世界一哥馬連尼輸7:15。

蔡俊彥在64強賽中順利過關。新華社資料圖片

港隊4子分途由64強打起

世界排名第1的蔡俊彥，在今屆花劍世界盃頭4個分站中，取得1冠1亞的佳績，今站力爭奪得第2個分站冠軍，64強先對法國好手艾迪里(Alexandre Ediri)。至於世界排名第9的張家朗，就爭取在本屆世界盃首次踏上頒獎台，正賽首圈先鬥法國的比巴(Tyvan Bibard)。

蔡俊彥爭今屆世界盃第2冠

而兩位後輩梁千雨及何承謙亦會出戰，前者對美國劍手波堤斯(James Bourtis)；後者就鬥前「世一」、意大利的馬連尼(Tommaso Marini)。

世青少年組男花金牌得主何承謙周四在初賽脫穎而出。資料圖片

男花梁千雨亦在初賽脫穎而出，今日正賽由64強打起。資料圖片

男花梁千雨亦在初賽脫穎而出，今日正賽由64強打起。資料圖片