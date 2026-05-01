港超聯爭標組｜姚浩明收入球當生日禮物 東方3:1大勝高力北區收3連勝

港超聯爭標組勞動節（1號）東方在旺角大球場對上高力北區，最終東方憑着丹尼爾和費利浦蕯先後建功，加上「壽星」姚浩明「埋齋」下，東方以3:1擊敗北區收下三連勝。

東方3:1挫高力北區喜收3連勝

上半場雙方攻勢不斷，尤其是東方多次對高力北區禁區發難，但都被門將李瀚灝化解，到36分鐘東方先開記錄，由馬高斯開出角球，禁區內的丹尼爾力壓北區眾將頂入破網，為東方打成1:0。但僅過7分鐘高力北區立即還以顏色，古杜拉接應迪亞高右路傳中立即交前，艾路保利達從後入攝壓過丹尼爾飛身撞入，助北區追成1:1返回更衣室。

易邊後高力北區攻勢明顯增加，51分鐘有古杜拉接應羅䁱聰右路傳中車身䈑利，但被卡沙路接實，但之後亦未能攻破東方大門，反而在74分費利浦蕯推進，右路推順起腳，皮球彈地折射後入網，助力東方領先2:1，之後88分鐘東方再有大久保優右路傳中，是日壽星的姚浩明頂入「埋齋」助東方以3:1擊敗高力北區收3連勝。

記者/攝影：魏國謙