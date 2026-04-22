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游泳｜背靠背兩站歐洲之旅擸6金1銀 何詩蓓 : 十分鼓舞的成績

即時體育
更新時間：16:04 2026-04-22 HKT
發佈時間：16:04 2026-04-22 HKT

近一個月連賽深圳及歐洲共3站比賽的香港「混血女飛魚」何詩蓓（Siobhan）在主項100米及200米自由泳一站比一站好，日前她在挪威接受當地傳媒訪問時第一次提到以2028年洛杉磯奧運會為目標說：「我對洛奧抱有希望！」這絕對是香港泳壇的大喜訊！

Siobhan在挪威接受訪問時開心談到洛杉磯奧運。訪問截圖
Siobhan在挪威接受訪問時開心談到洛杉磯奧運。訪問截圖
Siobhan在挪威的比賽中。Siobhan IG 圖
Siobhan在挪威的比賽中。Siobhan IG 圖

近一個月，28歲的Siobhan參加了深圳的中國公開賽（2金1銀），緊接歐洲一連2站的瑞典（4金）及周日剛結束的挪威（2金1銀），總共奪得8金2銀，更重要是她的主項100米及200米自由泳，一站比一站的時間好，加強她想衝第4個奧運會的念頭。

Siobhan 挪威破大會紀錄的200自  時間比她在巴奧更快

在200米自由泳，Siobhan由深圳的1分54秒91到挪威破大會紀錄的1分54秒31，這時間比她在巴黎奧運的銅牌時間（1分54秒55）更快，而100米自由泳，她由深圳及瑞典同游出52秒79到挪威的銀牌時間52秒40，她坦言十分滿意自己的表現，她說：「在100米及200米自由泳，其實我在瑞典已游得不錯，只休息幾日，再在挪威游出更好的時間，總的來說，十分鼓舞，亦是一次相當成功的嚐試。」

Siobhan 難忘跟偶像兼產後復出的絲祖唐(右) 在瑞典的50米決賽碰頭(最終Siobhan奪冠) 。Siobhan IG 圖
Siobhan 難忘跟偶像兼產後復出的絲祖唐(右) 在瑞典的50米決賽碰頭(最終Siobhan奪冠) 。Siobhan IG 圖
Siobhan IG 圖
Siobhan IG 圖

「其實歐洲這兩站比賽，我的目的是寓賽於操，特別是瑞典與挪威背靠背的去比，是想仿效一連八、九日的世錦賽模式，測試一下我在疲累的情況下比賽，需要去調節或者加強一些甚麼，希望在未來的比賽能游得更好。」自去年11月全運會後，她已在海外參加了6個比賽，這些都為了9月亞運會而準備。

回港短休   下月環地中海再衝過

問到2028年洛杉磯奧運會（明年3月開始奧運達標周期），Siobhan說：「我認為我們的目標是去洛杉磯的，但亞運後會更清晰，我覺得我們正朝著正確的方向前行，所以對此充滿希望。」Siobhan將回港短暫休息，再去歐洲參加一連3站的環地中海泳賽（5月23-24的摩納哥、5月27-28法國卡內、5月30-31巴塞隆拿）。

記者：徐嘉華

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