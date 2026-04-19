七欖2026｜港隊男欖銀劍3連霸 房傑鋒盼證明華將打欖球都冇問題

「國泰/𣿬豐香港國際七人欖球賽」今日（19日）迎煞科日，港隊最終在「Melrose」銀劍賽一報小組賽之仇，以19:15擊退日本在啟德主場館數萬球迷見證下，完成三連霸，陣中唯一華將房傑鋒希望可以借HK7s證明華將都可以站上欖球賽場。

房傑鋒盼證明華將打欖球都冇問題。攝影：蘇正謙

港隊男欖銀劍達成3連霸。攝影：蘇正謙

「房傑」希望可以借七欖令更多華人面孔加入。攝影：何家豪

房傑鋒盼證明華將可在欖球運動有立足之地

港隊昨日7:14惜負日本，今日決賽再碰頭一雪前恥，在艾維塔比奧交出2次達陣下，以19:15擊退對手再高舉銀劍兼完成三連霸，陣中唯一華將房傑鋒賽後提到昨日失利是因為有不少失誤，而今場在不同方面亦更落力去逼使日本隊出現失誤，加上球隊亦出盡全力最終取得勝果。而提到作為唯一華將會不會有壓力，他則直言：「一定有。」他補充表示：「因為教練其實都俾咗少少壓力我，因為好多主力都唔係到，然後佢就要我開始習慣有壓力地比賽，然後我覺得我都應付得幾好。」

「房傑」作為陣中唯一華人他亦直言希望可以借七欖令更多華人面孔加入：「HK7s其中一個意義就係吸引更多華人去打欖球，以往我哋球隊都有幾個，但可能仲未俾到信心教練揀佢哋，同埋相對上香港家長可能會有啲卻步，所以希望借呢個機會其實華人打欖球都係無問題都可以有一席之地，好似我都可以打到正選。」

艾維塔比奧2達陣獲助球隊連霸偉業。攝影：何家豪

艾維塔比奧也樂見可以用7欖激勵下一代。攝影：何家豪

艾維塔比奧2達陣獲助球隊連霸偉業

艾維塔比奧今仗早段吞黃牌被逐，但回歸後即建功，2達陣成今場致勝關鍵，被問到達陣2球的感受他表示：「我很高興能為球隊做出貢獻，我們覺得我們真的應該為這裡的支持者和觀眾帶來一場勝利和一場精彩的表現。所以，今天下午對我們來說，贏得比賽很重要。」艾維塔比奧也樂見可以用7欖激勵下一代：「對我們來說一個宏大的目標始終是激勵下一代，而香港七人欖球賽是我們實現這一目標的最佳平台。現在我們有七人制和十五人制的比賽，對我們來說，最重要的是始終激勵下一代，並推動這項運動從基層到頂級水平的發展。」

記者：魏國謙

攝影：何家豪、蘇正謙