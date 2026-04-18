七欖2026｜港男隊硬撼宿敵7:14憾負日本 隊長蔡紀駿檢討敗因：失誤太多成致命傷

「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」次日賽事高潮迭起！出戰「Melrose銀劍賽」的香港男子七人欖球隊，今日（18日）於啟德體育園主場館迎戰亞洲勁旅日本隊。港隊雖有隊長蔡紀駿接應靴貝特的妙傳達陣扳平，加上下半場上演一記熱血沸騰的「狂奔回防」神救援，惟雙方激戰至最後一刻，港隊最終仍以7:14力戰惜敗。

一開賽的戰況即峰迴路轉，日本隊開賽僅十多秒便把握港隊一次失誤，閃電撕破防線達陣，迅速取得7:0領先。不過，坐擁主場之利的港隊未有被打亂陣腳，企穩後隨即展開反撲。港隊於對方達陣區前發動猛攻並上演精妙配合，昨日表現亮眼的8號猛將靴貝特看準時機送出秒傳，4號隊長蔡紀駿接應後順勢達陣建功！港隊成功將比分扳平7:7，令全場球迷陷入瘋狂。

日本隊再次展現極速入局的能力，下半場伊始便再度達陣，將比分超前至14:7。落後的港隊隨後大舉壓上，更一度兵臨城下，惟在對方達陣區前受猛烈撞擊下不慎「甩手」掉球。日本球員見機不可失，立刻截得皮球並順勢策動反擊，長途奔襲直撲港隊心臟地帶。

在這千鈞一髮之際，港隊將士從後狂奔大半個球場死命狂追，最終成功在達陣區前將該名日本球員擒抱拉跌，化解了一次必失球危機。其後雙方陷入激烈的拉鋸僵局，防守端皆密不透風。港隊雖傾力反撲尋求扳平機會，但始終未能如願。最終比分維持到完場，港隊以7:14不敵日本。

賽後，為球隊攻入唯一達陣的隊長蔡紀駿直指「自身失誤」是落敗主因：「我們賽前就知道日本一直是一支難纏的隊伍。我想最終落敗的原因，是我們給了他們太多機會——我們太輕易失去控球權，加上出現犯規，讓他們有機可乘，重新掌控了比賽。」

目前戰績1勝1負的港隊仍然掌握進入決賽的主動權。如果明日港隊可以進入決賽，隊長蔡紀駿強調「控球」與「防守」將是重中之重：「日本隊的身體對抗很強，而且不斷轉移皮球，所以我們必須做好攔截。如果明天能再次對陣日本，最重要是好好保持控球權，耐心地組織多幾波攻勢，創造並把握住機會。」