七欖2026｜靴貝特頭尾建功兼獻神助攻 男欖銀劍賽36:14 大勝國家隊響頭炮

一連三日的「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」今日（17日）於啟德體育園主場館戰火點燃！力爭「Melrose銀劍賽」三連霸的香港男子七人欖球隊，首戰硬撼國家隊。港隊在全場球迷的震天吶喊下展現王者霸氣，憑藉8號靴貝特「梅開二度」及多次策動攻勢，最終以36:14大勝對手，強勢取得開門紅。

今屆銀劍賽男欖賽事由香港、國家隊及日本隊上演三角激戰。比賽甫開局，港隊便迅速入局，8號靴貝特把握一次界外球策應機會率先突圍達陣，雖然附加分未能命中，仍為港隊取得5:0領先。不過國家隊僅1分鐘後便撕破港隊防線，達陣兼踢入附加分，以7:5反超前。

落後的港隊未有陣腳大亂，戰至上半場最後1分鐘，表現活躍的靴貝特再次發難，在倒地前巧妙將球傳予9號拜恩菲立斯完成達陣，重奪領先優勢。隨後港隊攻勢如潮，更把握國家隊有球員領黃牌「打少一人」的黃金機會，由5號艾維塔比奧再下一城。港隊帶著19:7的巨大優勢返回更衣室。

下半場港隊繼續擴大優勢。2號確斯在後半場接球後上演長驅直入的「個人騷」，憑藉驚人的速度優勢擺脫多名守將達陣，將比分拉開至26:7。雖然國家隊隨後把握機會反擊，成功追回一球至14:26，但佔盡上風的港隊未有給予對手喘息空間。6號芮飛隨後建功穩住勝局，加上靴貝特在完場前接應傳球，輕鬆擺脫防守完成個人今場第二度達陣，將最終比分鎖定為36:14。

賽後，今仗交出兩次達陣及一次助攻的「贏波功臣」靴貝特盡顯大將之風，將功勞歸於團隊：「我只是剛好在最後一擊的位置接應，沒有隊友的配合就不會有這些達陣。」談及開局的精彩突破，他透露全靠臨場觀察：「我要求隊友盡早傳球，看準對手橫向移動防守時失去重心，便立刻向右變向切入。」

港隊今屆有三至四名主力缺陣，靴貝特坦言賽前對戰局沒有十足把握，但他大讚年輕球員成功挺身而出，打出漂亮一仗。展望明日硬撼宿敵日本隊，他強調球隊雖然攻力有保證，但必須及時堵塞防線漏洞：「日本隊步法極其靈活且速度飛快，我們今仗防守稍有失準，明天必須加強互相補位，一旦被對手變向突破，就要立刻有人補上清理險境。」

記者：楊功煜