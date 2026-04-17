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FIE開羅男花世界盃｜「世青」「世少」金牌林浩朗 何承謙資格賽命運各異 林浩朗再入「正賽」

即時體育
更新時間：12:15 2026-04-17 HKT
發佈時間：12:15 2026-04-17 HKT

本周在國外進行多項FIE劍擊世界排名賽，包括周四香港時間晚上在開羅展開的男子花劍世界盃小組賽，2位焦點劍手「世青」及「世少」金牌得主林浩朗及何承謙命運各異，林浩朗順利躋身周六「正賽」，將對世界排名31兼本賽2023年銅牌得主、意大利的Davide Filippi。而何承謙只差一步，無緣正賽。

林浩朗於本月初首奪世青冠軍。FIE圖
林浩朗於本月初首奪世青冠軍。FIE圖
FIE圖
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林浩朗（左）在世青比賽中。FIE圖
林浩朗（左）在世青比賽中。FIE圖

本月初在巴西世界青少年錦標賽奪「青年組」金牌的林浩朗，在小組賽5勝1負，以小組總排名第31進入資格賽淘汰圈，並先後擊敗烏茲別克及波蘭，再次入「世界盃」「正賽」。

這是這位19歲 的新星今季第5次從小組賽躋身「正賽」，對於第一年開始參加成人組FIE的排名賽來說，十分難得。

世少金牌得主何承謙跟正賽只差一步。資料圖片
世少金牌得主何承謙跟正賽只差一步。資料圖片

「世少」金牌得主何承謙在小組以3勝2負以總排名第75位入資格賽淘汰賽，他在首圈先擊敗巴西劍手，可惜在資格賽最後一圈以12:15僅負德國的卡恩（Luis Klein），今仗無緣正賽。

同樣從小組賽躋身「正賽」的還有吳諾弘及李逸朗，他們將與直入正賽的「世一」蔡俊彥（Ryan）及世界排名第7的張家朗一齊亮相周六的「正賽」。根據正賽的64強簽表，香港2位主力Ryan及家朗有機會在8強對壘，若成事，這將是繼上月利馬站後，2人再在8強「內訌」。

記者：徐嘉華

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