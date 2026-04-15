七欖｜丹馬克、韋諾蒔正面面對傷患 有信心能痊愈代表港隊征戰亞運

港隊男女子欖球代表隊今年在香港國際七人欖球賽中分途出擊，力爭男女子銀劍賽衛冕，而男子隊成員丹馬克(Max Denmark)和女子隊成員韋諾蒔(Rosie Wright)2人也因傷而未能出戰今屆賽事，2人在周三Adidas和紐西蘭欖球隊的活動亮相，2人在受訪時也透露出正面面對傷患的態度，亦有信心可以及時復出，並代表香港出戰九月中開始的亞運會。

丹馬克(左)和韋諾蒔(右)2人也因傷而未能出戰今屆HK7s賽事。攝影：魏國謙

丹馬克(右)和韋諾蒔(左)在周三Adidas和紐西蘭欖球隊的活動亮相。攝影：魏國謙

韋諾蒔正面面對3次ACL手術 有信心可以出戰亞運會

丹馬克和韋諾蒔周三出席Adidas的All Blacks活動時，分享到以前亦曾分別與這支勁旅的男女子隊交手，對他們而言是一個寶貴的經驗，也與現場的參與者們進行小遊戲並拍照留念。在活動後他們被問到康復狀況時，韋諾蒔表示自己ACL手術後已經10個月，現在可以來回跑步也可以做一些轉向動作，相信可以在兩個月後重回身體接觸的訓練，而丹馬克則表示自己因過度使用膝頭而造成疼痛問題，因此已就此加強周邊肌肉的力量去減輕關節壓力。

韋諾蒔正面面對3次ACL手術並透露康復進度良好 。攝影：魏國謙

丹馬克表示因過度使用膝頭而造成疼痛問題，已加強周邊肌肉的力量去減輕關節壓力。攝影：魏國謙

韋諾蒔三度面對ACL受傷，你問到如何調整心理去渡過這些難關時他坦，一開始會很難尤其是再次受傷的時候，但她告訴自己需要休息並不要想太多，雖然在康復過程中會有起有落，但也要告訴自己相信過程保持耐心才是最重要，她也提到反而即將康復的時候才是最困難的：「當快要康復時，反而覺得更難了，因為我太興奮能回來，覺得自己離目標很近，所以會開始想得比較遠。但我會試著重新調整，專注於這個星期的訓練。我有設定目標，像是兩週後、三週後的目標。所以就是專注於現在而不是未來，並相信整個過程，相信我會回來的。」而丹馬克則表示自己很幸運沒有經歷過韋諾蒔一樣的反覆傷患，但當自己從傷病中回來時亦會忘掉受傷，並回到原本的自己：「對我來說，當我從傷病中回來時，我會立刻忘掉它，繼續前進，告訴自己：「我以前受過傷，不代表會再發生。」然後回到原本的自己。」已被問到有沒有信心可以及時復出參加阿運會的時候，他們二人也異口同聲表示有信心可以痊愈，並會為亞運會做足百分百的準備。

丹馬克、韋諾蒔也十分有信心能痊愈代表港隊征戰亞運。攝影：魏國謙

經歷全運會洗禮以更強歸來

上年11月港隊男子七欖擊敗強敵山東隊獲得金牌，丹馬克被問到這次的經歷對他們而言再準備HK7s或是之後的阿運會帶來多大信心時，他則表示這次的全運會證明了香港隊其他地區對中最好的，並從中獲取信心，他亦提到在決賽中對山東隊緊湊的比賽，亦為他們在逆境中比賽更添信心：「我認為，我們在那場比賽中證明了即使在逆境中，我們仍然可以脫穎而出。當比賽似乎要失控時，我們可以堅持下去，證明我們是球場上最好的球隊。所以，帶著那份信心參加這次比賽，我認為我們應該會表現得很好。」而女子隊雖以第五完賽但仍然展現出強大的實力，韋諾蒔坦言對結局固然感失望，但也明白要重新振作，並認為球隊再經歷全運會失利後變得更加團結，並重拾更大信心去備戰之後的賽事。

記者/攝影：魏國謙