香港女子七人欖球賽靈魂：全運上了寶貴一課 下周啟德「香港國際七人欖球賽」更有決心衛冕「銀劍賽」后冠
更新時間：16:09 2026-04-11 HKT
發佈時間：16:09 2026-04-11 HKT
發佈時間：16:09 2026-04-11 HKT
香港女子七人欖球隊周六在體院跟丹麥、加拿大及斐濟進行練習賽，為下周啟德舉行的香港國際七人欖球賽中的「Melrose銀劍賽」作準備，隊中靈魂球手莊嘉欣對衛冕「銀劍賽」充滿信心，認為5個月前在啟德同一場館的全運會遭滑鐵盧、所得的第5名是上了寶貴一課：「一開波就要上力，不能再錯失任何機會。」
自全運會後的5個月，香港女子隊沒有任何實戰的比賽，只有隊內的對抗戰及2周前大隊去了北海跟山東隊打了2天的訓練比賽，嘉欣認為效果不錯：「這2天跟山東的比賽仿製實戰的比賽，讓我們重拾七人欖球的比賽如速度及走位的空間都有幫助。」
香港女子隊將跟泰國及丹麥隊爭「銀劍賽」冠軍，嘉欣亦信心十足的說：「我對現有的人腳很有信心，有快步的前鋒，亦有如苗頌雅（Julia Mibuy Mba Oyana）得分好強的力量，只要不要像全運會把握不夠好，一開波就要上力，不能再錯失任何機會。」
「銀劍賽」亦是香港女子隊在9月亞運前難得的實戰機會，苗頌雅在全運會表現令人眼前一亮，上屆因前十字韌帶傷只能成為座上客，她坦言十分期待下周再次在啟德主場館戰「銀劍賽」：「去年在場上看著隊友奪『銀劍賽』冠軍，當時感受到場內球迷對港隊支持的氣氛，今屆自己有份落場，只要我們執行到教練部署，我有信心可以跟隊友衛冕『銀劍賽』。」
父母來自赤道幾內亞、自己在香港出世長大的苗頌雅除了在意「銀劍賽」外，更期望代表香港出戰9月愛知名古屋亞運會，她說：「上屆我的特區護照沒來得及參加亞運會，今年十分渴望能參加，我現在的護照已有，傷也好了，十分期望到時代表香港參加亞運。」
香港欖總將於明天（周日）在沙田馬場宣佈男、女子組「銀劍賽」的正選陣容，大家拭目以待。
記者/攝影：徐嘉華
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