網球｜薛斯柏斯稱不再與球手拍拖 前度芭杜莎「笑喊」emoji回應

曾經被譽為網壇「金童玉女」的芭杜莎（Paula Badosa）與薛斯柏斯（Stefanos Tsitsipas），雖然已在去年七月再度分手，但兩人之間的故事似乎仍未完結。近日，薛斯柏斯在社交媒體上直言，自己不會再與網球運動員拍拖，結果引來前女友芭杜莎以四個「笑喊」emoji回應，火藥味甚濃，顯然對前度的言論不以為然。

拒絕再與球手拍拖

這對被球迷合稱為「Tsitsidosa」的網壇情侶，因無法承受職業生涯帶來的壓力，去年已是第二度分手。薛斯柏斯目前已另結新歡，與前大學網球手、現為模特兒的Kristen Thoms交往。

近日，這位前世界第三的希臘球手在社交媒體上回答球迷提問，當被問到會選擇與網球手還是非網球手拍拖時，他毫不猶豫地回答：「非網球手的女友。相信我，即使你不想承認，但（球手之間）總會有競爭性存在。」

芭杜莎不屑回應

言論一出，顯然觸動了芭杜莎的神經。她直接在該帖文下留了四個「笑喊」emoji，沒有留下隻言片語，但其不屑之情已溢於言表，似乎在暗示「英雄所見略同」，又或是在嘲諷對方的說法。

事實上，薛斯柏斯的母親茱莉亞早前接受訪問時，亦曾剖析兩人關係破裂的原因。她坦言：「他們的關係從頭到尾都很複雜。一方面，她（芭杜莎）令他（薛斯柏斯）分心，影響了網球；另一方面，分手對他的打擊也很大。」

分手後取消關注杜交媒體

據西班牙雜誌《¡Hola!》的知情人士透露，兩人分手的導火線是去年溫布頓雙雙首圈出局，職業上的不順及傷患困擾，最終影響了他們的感情。消息指，這是一個「健康的、沒有第三者」的成熟決定。

分手後，芭杜莎與薛斯柏斯已在社交媒體上互相取消關注。去年十一月，芭杜莎慶祝28歲生日時，更高調戴上寫著「性感單身」（Sexy and single）的彩帶，正式宣告回復單身，似乎早已將這段感情放下。