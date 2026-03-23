利馬花劍大獎賽｜17歲何承謙打出驚喜 首晉FIE 成人賽8強 下月世青賽強心針

香港男子花劍隊遠在魯秘利馬再有突破成績，共有3位港將躋身FIE利馬8強，包括「劍神」張家朗、「世一」蔡俊彥（Ryan）及年僅17歲的何承謙，最終家朗殺入4強，他在香港時間周一早上的比賽對中立國的應屆世錦賽亞軍Kirill Borodachev，家朗以3:15敗陣，在不設銅牌戰下，繼上月都靈站後再次奪銅。

張家朗在準決賽不敵中立國的應屆世錦賽亞軍Kirill Borodachev(右)。直播截圖

兩屆奧運金牌得主張家朗獲得不少當地年青劍迷歡迎。FIE 圖

家朗(左)在準決賽中。直播截圖

受到中東政局影響，FIE（國際劍聯）在月初停了各劍種的比賽後，本周終於重啟比賽，男、女子花劍率先於周日在秘魯利馬展開，男子花劍共有6人在「正賽」亮相，並首次有3人同時晉級FIE世界排名賽站的8強，可惜張家朗及Ryan在8強「內訌」，兩個只能活一個下，家朗以2分之差的15:13勝Ryan。

張家朗(左)與蔡俊彥(右)在8強碰頭。資料圖片

張家朗連續2站大獎賽奪銅。資料圖片

世界排名第9的家朗在今季（2025-2026年度）參加的4站FIE比賽，頭2站的表現麻麻，分別在32強止步，但狀態由上月的都靈站後開始回勇，今站由64強淘汰賽打起，先後擊敗美國、墨西哥劍手，16強開始遇上3位應屆世錦賽獎牌得主，他先以15:14 勝世錦賽銅牌的法國劍手Maxime Pauty、8強勝隊友兼世界冠軍Ryan，4強對世錦賽亞軍Kirill Borodachev，對方似是有備而戰，由頭帶到尾下以15:3勝出。

男花的決賽由Kirill Borodachev對世界排名第２的意大利劍手Guillaume Bianchi，最終後者以15:12奪冠。

FIE少年世界排名第一的何承謙首次晉級FＩＥ 世界排名賽８強。資料圖片

17歲新星何承謙打出驚喜 下月世青賽添信心

令人驚喜的是FIE少年組「世一」何承謙，年紀輕輕的他在今季才開始參加成人組的比賽，但成績十分亮麗，在今季（2025-2026年度）完成的5站FIE世界排名賽，他共4次由小組賽殺入「正賽」，更曾於去年11月的西班牙站世界盃殺入16強，今次更上一層樓入到8強。

世界排名105位的何承謙連環過關一點也不容易，從64強開始先後擊敗日本川村京太、世界排11的埃及Mohamed Hamza，16強對兩屆世界冠軍、意大利的Tommaso Marini，港將無懼這位世界第8的對手，以15:14險勝，8強對世界第2的另一意籍劍手Guillaume Bianchi，承謙力戰下只以2分的13:15 下馬，雖敗猶榮，此一賽站後，他的世界排名將首次入到頭100位內，為他下月巴西世青賽打下強心針。

FIE 圖

Ryan受惠於首圈對手因醫療原因退賽下兵不血刃下晉級次圈，並先後在32強及16強擊敗意大利劍手，包括以15:4勝世界排22位的Davide Filippi及15:13勝世界25的Tommaso Martini，8強遇上家朗，彼此力戰下由家朗以15:13勝出。

鄭曉為今站有不俗表現。資料圖片

女子花劍的陳諾思及鄭曉為分別突破小組賽入「正賽」，陳諾思在64強以15:10勝法國Garance Roger，可惜在32強以一分之差的14:15 不敵意大利的Irene Bertini，大師姐鄭曉為在64強以15:6大勝埃及的Sara Amr Hossny，但在32強以9:15負意大利的Arianna Errigo。



記者：徐嘉華