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利馬大獎賽｜本月初受到中東政局影響 FIE於利馬重啟比賽

即時體育
更新時間：00:29 2026-03-23 HKT
發佈時間：00:29 2026-03-23 HKT

受到中東政局影響，FIE（國際劍聯）在月初停了各劍種的數站比賽後，本周終於重啟比賽，男、女子花劍率先於周日在秘魯利馬展開，男子花劍共有6人在「正賽」亮相，經過首圈淘汰賽後，有4人入到次圈32強，包括「世一」蔡俊彥（Ryan）、排名第9的張家朗及兩名師弟梁千雨及何承謙，Ryan受惠於首圈對手因醫療原因退賽下兵不血刃下晉級。

張家朗(左)及蔡俊彥(右)齊躋身利馬站次圈。資料圖片
張家朗(左)及蔡俊彥(右)齊躋身利馬站次圈。資料圖片
資料圖片
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蔡俊彥受惠對手退賽，直入32強。資料圖片
蔡俊彥受惠對手退賽，直入32強。資料圖片

除了Ryan及張家朗以世界排名直入64強淘汰賽外，其餘4位港將要經過小組賽才能躋身正賽。去年同一個比賽8強止步的家朗，周日的64強輕易以15:2大勝美國世界排147位的Sidarth KUMBLA。

梁千雨
梁千雨
何承謙
何承謙

全運會男團金牌功臣之一的梁千雨，今季在FIE的比賽成績麻麻，在4個已完成的FIE比賽中有3個不入「正賽」，今仗終於有起色，在64強以15:8勝匈牙利的Gergely TOTH ，而年僅17歲的何承謙今季才開始參加FIE的成人組世界排名賽，世界排名105的他在64強以15:10勝排名84的日本劍手川村京太，首次躋身「大獎賽」的32強，將挑戰世界排名11的埃及二哥Mohamed HAMZA，後者在64強以15:13 險勝香港代表吳諾弘。

除了吳諾弘首圈止步外，還有18歲的林浩朗，他跟世界排59的意大利劍手Damiano Di Veroli拉鋸多時，最終以12:15下馬，無綠正賽。

女子花劍方面，陳諾思及鄭曉為從小組躋身「正賽」。

記者：徐嘉華

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