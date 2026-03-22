杜普蘭蒂斯完成室內賽四連霸壯舉 惟秘婚遭嘉賓踢爆感不悅

瑞典「撐竿跳之王」杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）在剛結束的世界室內田徑錦標賽中，再次展現其無人能及的統治力，以破賽會紀錄的6.25米，達成驚人的四連霸。然而，這位在田徑場上春風得意的王者，在場外卻遇上了煩心事。他與模特兒未婚妻Desiree Inglander的秘密婚事，竟被一名婚禮嘉賓意外踢爆，令他大感震驚和不滿。

室內賽再創佳績 豪取四連霸

周六的世界室內田徑錦標賽男子撐竿跳決賽中，26歲的杜普蘭蒂斯受到了來自希臘選手卡拉里斯（Emmanouil Karalis）的強力挑戰。但他最終仍憑藉其超凡實力，以破大會紀錄的6.25米奪冠，成績比他一年前在南京奪冠時的高度，足足提升了10厘米，並完成世界室內賽4連冠壯舉。

婚禮計劃被洩 杜普蘭蒂斯感不滿

運動場以外，杜普蘭蒂斯因為結婚計劃被踢爆而不高興，他自2024年巴黎奧運會後，便宣布與交往多年的模特兒女友Desiree Inglander訂婚。然而，外界並不知道兩人已秘密註冊結婚。據悉，由於瑞典法律規定，公民在海外結婚前，必須先在國內註冊，因此杜普蘭蒂斯與女友已在斯德哥爾摩低調完成法律程序，並計劃在今年夏天，於法國康城舉行正式的婚禮和招待會。

這件秘而不宣的婚事，之所以會曝光，全因一名獲邀出席其婚禮、同時亦是比斯萊特運動會的組織者，在無意中向外界透露，這位兩屆奧運金牌得主將會因為要在康城慶祝婚禮，而缺席六月份的比斯萊特運動會。



「希望他沒說」 證實消息感無奈



消息被洩漏後，杜普蘭蒂斯向瑞典傳媒《Sport Bladet》證實了婚事，但亦難掩其不滿之情。他說：「我還沒有戴上戒指，我們將在夏天舉行真正的儀式和婚禮。」他坦言對消息被洩感到震驚：「我可能希望他什麼都沒說。他說出來時，我有點震驚，但事已至此。」

