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羽毛球話題｜傑運「香港最佳運動組合」爭崩頭 4隊叮噹馬頭

即時體育
更新時間：10:10 2026-03-21 HKT
發佈時間：10:10 2026-03-21 HKT

香港傑出運動員頒獎禮將於本月31日（星期二）假會展舉行，其中有3個得獎席位的「香港最佳運動組合」爭崩頭，排公眾投票頭4位的都是大熱，排名先後是男子花劍團體、羽毛球「鄧謝配」、乒乓黃鎮廷、陳顥樺及麥迪遜的李思穎、梁穎儀，當中人氣組合鄧俊文、謝影雪將爭取6奪此獎榮譽。

鄧謝有機會六奪傑運獎。資料圖片
鄧謝有機會六奪傑運獎。資料圖片
男子花劍隊對上兩屆傑運都獲獎。資料圖片
男子花劍隊對上兩屆傑運都獲獎。資料圖片

「鄧謝配」憑去年4月亞錦賽首奪冠軍以及世巡賽的獎牌再次被提名參選「傑運」，他們曾於2018、2019、2021、2023、2024年大熱捧走獎項，有趣是，在這5屆當選當中，有3屆（2019、2023、2024）跟男子花劍隊一同獲選，今屆男子花劍隊憑去年11月的粵港澳全運會，在主場歷史性奪團體金牌（功臣包括張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘）及6月亞錦賽銅牌再次被提名參選。

黃鎮廷及陳顥樺這老少配首次爭奪傑運獎項。資料圖片
黃鎮廷及陳顥樺這老少配首次爭奪傑運獎項。資料圖片

 

李思穎及梁穎儀列公投第4位。資料圖片
李思穎及梁穎儀列公投第4位。資料圖片

不得不提是乒球的「老少配」黃鎮廷、陳顥樺，他們在去年8月瑞典大滿貫歷史性奪金，隨後升上「世一」，這項國際賽成績份量極重；而李思穎及梁穎儀在全運會首奪麥迪遜賽金牌以及亞錦賽銀牌，亦被視為大熱門。

記者：徐嘉華

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