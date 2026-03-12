VTC酒店及旅遊學科「客薈香港中心」啟用 升級體育及旅遊教學設施 培訓康體與款待業未來專才

香港近年體育及旅遊盛事持續，政府積極推動「+旅遊」和體育產業化，職業訓練局（VTC）致力培育體育、旅遊和酒店業的職專人才，並持續提升教學設施。全新的「客薈香港中心」今日（3月 12日）舉行開幕典禮，由文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君蒞臨主禮，見證VTC 引進一系列智能及沉浸式的運動、旅遊和餐飲教學設施，裝備學生掌握行業最新知識及技能，為未來職業發展作好準備。

文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君表示，政府在二零二六至二七年度《財政預算案》中提出，會繼續推動文化、體育和旅遊的融合發展，為市民及旅客提供更好的城市生活體驗。而體育與旅遊「你中有我，我中有你」的關係，將會在新成立的客薈香港中心中充份體現。

VTC 主席林健鋒致辭時指，「客薈香港中心」的成立不僅是 VTC職專教育的重要發展，更彰顯VTC支持香港發展成為國際盛事之都的堅定承諾。中心作為培訓酒店、旅遊及體育專才的嶄新基地，將透過先進的教學設施為學生提供專業、互動的學習體驗，全面提升學生實操能力。VTC 將繼續配合香港發展和行業需求，培育更多專業人才，為服務業注入動力。

先進教學設施涵蓋三大範疇 緊貼行業趨勢

「客薈香港中心」位於 VTC 機構成員香港專業教育學院（IVE）柴灣院校，佔地約400平方米，配備多項先進教育設施，是 VTC酒店及旅遊學科培訓酒店及餐飲、康體文娛及運動、旅遊及會議展覽及廚藝專才的綜合教學中心。

政府積極推動體育精英化、盛事化、專業化、產業化、普及化的發展方向，VTC「客薈香港中心」配備業界標準的設備，讓學生掌握行業所需技術，培育體育運動及康體文娛相關專才。以近年大熱的劍擊運動為例，中心設有一條符合國際劍擊標準的 14 米劍擊步道，配備專業計分系統及訓練裝備。學生透過此頂尖訓練場地，可掌握劍擊的安全規範、比賽規則與技巧，為日後投身劍擊教練、裁判等專業職位作好準備。中心同時設有大型反應燈電子牆及「STEAM 健身長廊」，引入多部產業級氣壓式阻力訓練器材。此類設備常見於專業運動隊及高端健身室，學生從中學習解讀運動數據，掌握「科學化訓練」的精髓，畢業後不論做教練或運動科技專才，都能以數據為運動員制定「個人化訓練方案」。此外，多部智能康復健身機配備可旋轉座椅及互動模式，適用於中高齡及關節退化人士，讓修讀運動相關課程的學生同時掌握專項訓練設計及基礎康復技巧。

旅遊業專才培訓方面，因應政府積極推動「無處不旅遊」，加上深度遊備受熱捧，VTC加強培訓旅遊相關課程學生的導賞和旅遊營運技巧。中心除了展示各類旅遊資訊外，亦設有沉浸式虛擬實境洞穴系統（Cave），學生可透過模擬旅遊場景，「走進」昂坪市集、太平山山頂等著名景點，沉浸式體驗多元旅遊環境及香港地道文化的故事解說，培養跨文化的溝通能力，加強應對各種旅遊行業的實戰訓練。

至於餐飲及款待業專才培訓，中心設有專業品酒及咖啡師培訓空間，配備業界標準的專業咖啡機，透過系統化課程培養學生的感官鑑別能力與飲品調製技術，同時了解酒吧管理、庫存控制、顧客服務及調製特色飲品等。配合IVE柴灣院校的訓練餐廳，酒店及餐飲課程的學生可在貼緊行業環境下，加強餐飲製作及服務方面的技能。

「客薈香港中心」除了為酒店及旅遊學科學生提供緊貼業界的先進設施外，亦可用作舉辦中學工作坊、體驗活動及行業講座，向青少年展示體育、旅遊和酒店行業的多元發展路向，協助中學生及早規劃職業生涯。

職業訓練局（VTC）成立於 1982 年，是全香港最具規模的職業專才教育機構。VTC的使命是為離校生及在職人士提供具價值的進修選擇，協助他們培養正確價值觀和掌握知識技能，充分裝備他們終身學習，加強就業能力，為業界提供支援，促進行業人力發展。VTC共有 14間機構成員，包括香港高等教育科技學院（THEi高科院）、高峰進修學院（PEAK）、才晉高等教育學院（SHAPE）、香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）、香港資訊科技學院（HKIIT）、酒店及旅遊學院（HTI）、中華廚藝學院（CCI）、國際廚藝學院（ICI）、海事訓練學院（MSTI）、青年學院、卓越培訓發展中心（Pro-Act by VTC）、匯縱專業發展中心（IVDC），及展亮技能發展中心。網站：www.vtc.edu.hk