網球｜黃澤林不敵蘭度盧斯 幸運輸家身份晉身正賽

即時體育
更新時間：12:13 2026-03-11 HKT
發佈時間：12:13 2026-03-11 HKT

香港網球一哥黃澤林(Coleman)周二於ATP挑戰賽多米尼加公開賽外圍賽次圈，與世界排名155西班牙的蘭度盧斯(Martin Landaluce)激戰接近3個小時，最終以盤數1:2落敗，但因為有球手退出正賽， Coleman繼上月的墨西哥網賽後，再一次以幸運輸家的身份晉身正賽。

黃澤林再一次以幸運輸家的身份晉身正賽。X截圖
破發球把握成勝負關鍵

一向以發球見稱的黃澤林，今仗發球表現在水準之下，雖然全場開出10個「A士」球，較對手多6個，但第一發球的成功率只有50%，以致第一發球得分率亦只有65%。而破發球分的把握更成為今仗勝負的關鍵， Coleman全場有21次破發球分但只把握到5次，反觀，蘭度盧斯全場只有9次破發球分同樣5次成功破發。

幸運輸家身份晉身正賽

結果，黃澤林雖然以6:3先勝首盤，但之後以3:6、6:7(2:7)連輸兩盤，被蘭度盧斯反勝盤數2:1。尤幸，因為有球手退賽， Coleman得以幸運輸家的身份晉身正賽。首圈會對世界排名98阿根廷的布魯查加。

