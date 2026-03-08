田徑｜跳高張靜嵐３個月來首戰 醫科生白凱文相隔８個月再戰100米欄

香港田徑系列賽二周六在灣仔運動場進行，不少精英代表亮相首天比賽，包括巴黎奧運代表、養傷接近一年的刁俊稀、女子短跑陳佩琦、濶別100米欄8個月的港大醫科生白凱文、女子跳高張靜嵐等向著同一目標主項出擊，冀能在5月初截標前爭取到9月愛知名古屋亞運會參賽資格。

香港田總定出在5月9及10號的香港田徑錦標賽後截亞運標，現剩下不足5個比賽可以達標，未來2個月的每一站都至關重要，包括本月21-22日的系列賽三、下月11及12日的系列賽四及5月香港錦標賽。

白凱文：系列二：女子100米欄季軍（14秒24）

對亞運：「無論是跨欄還是短跑、接力，我都會嚐試達標」

港大二年級醫科生的白凱文（Chloe）周六參加了女子100米欄，這是她相隔8個月後再次跨欄，並以14秒24取得銅牌。Chloe對上一次參加100米欄的比賽是去年7月的德國世界大學生運動會，之後受制於腳部的傷患，Chloe 少練了欄，放多了時間在100米跑及接力上，她亦成功首次躋身入11月的粤港澳全運會。

4月才滿20歲的Chloe還有學生及青年組的比賽可達亞運標，包括下周的大專陸運會及本月底的香港青少年田徑分齡，她說：「因為傷患而未能在百份百狀態比賽，令我失去不少以前的自信及決心，現在最重要是重拾跨欄的自信，在未來的比賽能像以往放膽去享受比賽，而不是擔驚受怕去比。」

由於周六的100米欄及100米跑同日進行，Chloe在平衡身體負荷下，選擇參加她較喜愛的100 米欄，她期望亞運能達100米欄及100米的參賽標。

女子100米欄的冠、亞軍是廖海茵（14秒15）及新加坡的王淨蓉（14秒15），二人相差0.006秒。

張靜嵐（右）及張芷婷（左）同樣有個亞運夢，期望今年能如願達標。徐嘉華攝

張靜嵐周六以1米73奪冠。徐嘉華攝

張靜嵐：系列二：女子跳高冠軍（1米73）

對亞運：「上屆亞運我差很少去不到，作為全職運動員，我有責任爭取參加大型比賽」

張靜嵐去年底因阿基里斯腱輕微斷裂，每次訓練，當腳一落地就會痛，所以自11月全運後一直養傷，連今年2月的亞洲室內田徑賽也要放棄。上兩星期才正常跳躍，周六是靜嵐相隔8個月的首場比賽，她以1米73奪得冠軍，對於挑戰1米76三跳不過，PB是1米81的靜嵐說：「其實3個月沒比賽，今日跳這高度算是個好開始，至少我敢去跳，不會因為傷患而怕去跳。」

張靜嵐隨後3次試跳1米76不過，她認為是心態問題：「主要是我太急過桿，加上正在改一些技術，步點亦只用了7步（平時9步），都算是個不錯的開始。」靜嵐預計要跳到1米80或以上才肯定到亞運席位，她認為以周六的表現，有信心可以在未來幾槍達標賽能跳出自己PB的高度。

張芷婷破PＢ奪亞。徐嘉華攝

女子跳高亞軍及季軍分別是張芷婷（1米73，比張靜嵐多跳2跳才過）及黃沅嵐（1米70），全職中學老師的張芷婷的1米73亦刷新自己的PB，跳高多年的以往一直徘徊1米6幾的成績，2024年左腳拗柴後本想退役，但不甘心未試過代表香港參加國際賽，就憑著一棵「沒甚麼可輸」的心態，今年有了起色，上月系列一跳到1米70，今次系列二進級至1米73，她這樣看：「我會保持著『沒甚麼可輸』的心態去嚐試達亞運標，搏到就最好，搏不到也無憾，至少我試過。」

記者/攝影：徐嘉華