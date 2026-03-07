Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Liv Golf香港｜彼得斯盼為隊伍奪首個團體奬 德特里只求明日可以保持專注

即時體育
更新時間：19:44 2026-03-07 HKT
發佈時間：19:44 2026-03-07 HKT

Liv Golf周六（7日）完成第三日賽事，來自比利時的德特里(Thomas Detry)保持良好發揮，以低標準17桿升上榜首，團體方面在同鄉彼得斯(Thomas Pieters)全日打出低標準九桿的亮眼表現下，4Aces GC已以低標準42桿排第2，彼得斯賽後受訪表示希望可以為球隊取得首個冠軍，德特里執希望可以保持專注打好明天的比賽。

彼得斯拼團體首冠 德特里沉着應戰

彼得斯今輪表現出色，全日0柏忌兼抓下7隻小鳥和1隻老鷹，助力4Aces GC追上第2名，而賽後他表示自己過去幾日做了不少事情和嘗試，造就了今日沒有太多失誤，而且也有不錯的成果，而在團體上他則說：「明天已經是最後一天的比賽，所以我希望能為隊伍贏下首次的勝利，如果能做到感覺會好好。」而德特里也表示今天隊友們表現不錯，金河珍(Anthony Kim)也嘗試找回狀態，打出了不錯的成績，很高興可以看到隊伍可以在前段位置。

德特里明日將和拉姆(Jon Rahm)一組今日最後的對決，他則表示二人之前也打了不少比賽，也從他身上學到不少東西，但作為一位競爭者也會好好準備應付明日的比賽，而提到如何在保持領先下贏得今次比賽的心態時，他則表示：「我的心態聽起來有點保守，就是在每一段都保持專注，我覺得如果要在球道上抓鳥就要從發球開始保持專注，如果不夠專注就可能會打到長草區，到時候就會比較棘手，所以我覺得一切都由發球開始，要在18個洞中保持4小時的全神貫注。」

 

記者/攝影：魏國謙

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:55
伊朗局勢｜杜拜國際機場局部恢復運作 伊朗總統道歉並稱暫停施襲鄰國｜持續更新
即時國際
52分鐘前
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
4小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
8小時前
01:01
包致金姪女Amina倒斃半山家中 曾醉駕掌摑警員轟動全城
突發
3小時前
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
01:29
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
突發
10小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
4小時前
母親過世需交還公屋單位 長青邨街坊極不捨50年舊居 自爆清屋細節籲下手租戶聯絡｜Juicy叮
母親過世需交還公屋單位 長青邨街坊極不捨50年舊居 自爆清屋細節籲下手租戶聯絡｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
12小時前
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
02:02
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
2026-03-06 20:30 HKT