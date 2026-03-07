Liv Golf香港｜彼得斯盼為隊伍奪首個團體奬 德特里只求明日可以保持專注

Liv Golf周六（7日）完成第三日賽事，來自比利時的德特里(Thomas Detry)保持良好發揮，以低標準17桿升上榜首，團體方面在同鄉彼得斯(Thomas Pieters)全日打出低標準九桿的亮眼表現下，4Aces GC已以低標準42桿排第2，彼得斯賽後受訪表示希望可以為球隊取得首個冠軍，德特里執希望可以保持專注打好明天的比賽。

彼得斯拼團體首冠 德特里沉着應戰

彼得斯今輪表現出色，全日0柏忌兼抓下7隻小鳥和1隻老鷹，助力4Aces GC追上第2名，而賽後他表示自己過去幾日做了不少事情和嘗試，造就了今日沒有太多失誤，而且也有不錯的成果，而在團體上他則說：「明天已經是最後一天的比賽，所以我希望能為隊伍贏下首次的勝利，如果能做到感覺會好好。」而德特里也表示今天隊友們表現不錯，金河珍(Anthony Kim)也嘗試找回狀態，打出了不錯的成績，很高興可以看到隊伍可以在前段位置。

德特里明日將和拉姆(Jon Rahm)一組今日最後的對決，他則表示二人之前也打了不少比賽，也從他身上學到不少東西，但作為一位競爭者也會好好準備應付明日的比賽，而提到如何在保持領先下贏得今次比賽的心態時，他則表示：「我的心態聽起來有點保守，就是在每一段都保持專注，我覺得如果要在球道上抓鳥就要從發球開始保持專注，如果不夠專注就可能會打到長草區，到時候就會比較棘手，所以我覺得一切都由發球開始，要在18個洞中保持4小時的全神貫注。」

記者/攝影：魏國謙