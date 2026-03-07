Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Liv Golf香港｜拉姆、德特里和瓦爾納三世三人並列第一 Smash GC續坐榜首4Aces GC高2桿逼近

即時體育
更新時間：18:52 2026-03-07 HKT
發佈時間：18:52 2026-03-07 HKT

Liv Golf香港周六進入到第三日賽事，競爭也進入白熱化階段，前兩日高居榜首的奧迪斯(Carlos Ortiz)今輪發揮失準，以低標準15桿跌至第4，而拉姆(Jon Rahm)和德特里(Thomas Derry)則延續上輪好表現，另外有瓦爾納3世(Harold Varner III)後來追上，三人在第三輪完成後並列第1，周日將決出最終的冠軍

一連四日的Liv Golf香港周六進行第三回合，競爭亦更為激烈，一直名列榜首的奧迪斯今輪失準，全日抓6隻小鳥但吞3次柏忌1次雙柏忌，以低標準15桿跌至第4位，而昨日表現出色的拉姆和德特里則保持好手感，前者全日抓7小鳥收2柏忌，後者則僅收1柏忌收5小鳥下，齊以低標準17桿並列榜首，另外瓦爾納3世後來居上，全日抓7小鳥0柏忌同樣並列第一，而衛冕冠軍加西亞(Sergio Garcia)今輪手感回暖，全日僅吞1柏忌下抓下6小鳥，以低標準13桿排第8位。團體則繼續由Smash GC以低標準44桿排第一，而德特里所在的4Aces GC在他和隊友彼得斯(Thomas Pieters)的好發揮下追上第2，周日將迎最終決戰。

 

記者/攝影：魏國謙

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:55
伊朗局勢｜杜拜國際機場局部恢復運作 伊朗總統道歉並稱暫停施襲鄰國｜持續更新
即時國際
2小時前
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
01:29
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
突發
9小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
6小時前
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
3小時前
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
10小時前
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
02:02
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
23小時前
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
飲食
6小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
包致金姪女Amina倒斃半山家中 曾醉駕掌摑警員轟動全城
突發
2小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT