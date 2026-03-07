Liv Golf香港｜拉姆、德特里和瓦爾納三世三人並列第一 Smash GC續坐榜首4Aces GC高2桿逼近

Liv Golf香港周六進入到第三日賽事，競爭也進入白熱化階段，前兩日高居榜首的奧迪斯(Carlos Ortiz)今輪發揮失準，以低標準15桿跌至第4，而拉姆(Jon Rahm)和德特里(Thomas Derry)則延續上輪好表現，另外有瓦爾納3世(Harold Varner III)後來追上，三人在第三輪完成後並列第1，周日將決出最終的冠軍

一連四日的Liv Golf香港周六進行第三回合，競爭亦更為激烈，一直名列榜首的奧迪斯今輪失準，全日抓6隻小鳥但吞3次柏忌1次雙柏忌，以低標準15桿跌至第4位，而昨日表現出色的拉姆和德特里則保持好手感，前者全日抓7小鳥收2柏忌，後者則僅收1柏忌收5小鳥下，齊以低標準17桿並列榜首，另外瓦爾納3世後來居上，全日抓7小鳥0柏忌同樣並列第一，而衛冕冠軍加西亞(Sergio Garcia)今輪手感回暖，全日僅吞1柏忌下抓下6小鳥，以低標準13桿排第8位。團體則繼續由Smash GC以低標準44桿排第一，而德特里所在的4Aces GC在他和隊友彼得斯(Thomas Pieters)的好發揮下追上第2，周日將迎最終決戰。

記者/攝影：魏國謙