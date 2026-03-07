全英賽｜「鄧謝配」歷史性殺入四強 周六跟中華台北組合爭入決賽 圖為港再寫新一頁

世界排名第7的香港羽毛球混雙鄧俊文、謝影雪在超級1000的全英賽創造歷史！他們周六凌晨在英國伯明翰舉行的全英羽毛球公開賽8強，跟丹麥年輕組合激鬥了70分鐘，以21:18、19:21、21:15取得香港歷來第一個全英賽4強席位，為港隊寫下新一頁，正在倒數羽毛球生涯日子的阿雪在賽後掩面跪地，她說：「真的好難控制到此刻的情緒，我的手不斷在抖，我們的比賽仍未完。」鄧謝配將會在4強遇上世界排名15中華台北的葉宏蔚、詹又蓁。（Now TV 680台周六下午5:30開始直播4強賽）

「鄧謝配」合作10年，第一次躋身全英四強，可以想像他們有多激動。全英FB圖

全英賽屬最高級別的比賽，俊文及阿雪沿途過關難關重重，他們都一一克服。全英FB圖

這一對丹麥年青組合曾在16強爆冷擊敗「世一組合」中國的馮彥哲、黃東萍才入到8強。全英FB圖

再勝去年香港公開賽手下敗將

屬BWF世巡賽最高級別1000的賽事，今季只有4個，包括全英賽，「鄧謝配」之前最佳全英戰績是8強止步，周六凌晨對的丹麥組合Mads Vestergaard/ Christine Busch正是去年11月香港公開賽的16強對手，當時港隊在主場觀眾打氣下以2:0勝出，今次8強再遇，「鄧謝配」在首局一直領先下以21:18先拔頭籌，次局港隊曾落後11:19下沒放棄，一分分追近至15:19，在末段15:20落後下仍奮力追至19:20，只可惜被對手以19:21扳平；決勝局中段，雙方曾多次打成平手至12:12後，港隊取得領先機會到末段，終以21:15首次躋身全英4強。

全英FB圖

全英FB圖

全英FB圖

全英FB圖

「鄧謝配」合作10年，近年因傷患及年齡的關係，近一、兩年參加全英賽的心態都視為他們「最後一次」，去年因為阿雪仍在養傷中沒有參加，今年捲土重來，從32強打起，首圈以2:1勝泰國組合驚除過關後，16強跟印度組合在首圈拉鋸多時，港隊以21:19先拔頭籌，次局領先對手1分至9:8時，印度組合因傷退賽入8強。

合作10年 講到明恨上全英獎台

對於登上全英賽頒獎台，「鄧謝」一直都視為其中一項未達成的心願，俊文曾說過：「一直覺得好遺憾未入過全英賽4強，因為這個比賽對我們來說是一個歷史好悠久的比賽，好想企在全英頒獎台。」俊文及阿雪曾殺入過超級1000的4強，包括今年一月的馬來西亞公開賽，他們當時4強止步，周六在全英4強將遇上世界排名15的中華台北的葉宏蔚、詹又蓁，港隊力爭第一次躋身超級1000的決賽席位。

在全英首圈爆冷擊敗應屆全運金牌的李卓耀，在次圈以0:2不敵加拿大應屆世錦賽同牌得主賴浩俊。全英FB圖

記者：徐嘉華