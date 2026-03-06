Liv Golf香港｜次日奧迪斯、保美斯特低標準14桿並列第一 Smash GC低標準35桿高居團體榜首

Liv Golf香港站周四(5日)開始一連4日在粉嶺高爾夫球場開打，周五(6日)進入到第2日賽事，墨西哥選手奧迪斯(Carlos Ortiz)以低標準14桿續坐榜首，以首日位列次名的保美斯特第(Dean Burmester)二輪發揮穩定追成並列第一。

首輪一支獨秀以低標準10桿完成的奧迪斯，次輪雖然未能延續首輪好手感，全日吞3柏忌，但仍抓下7隻小鳥以低標準14桿位列榜首，但首回合位列第2的保美斯特今輪發揮相當穩定，全日只收1柏忌，並同樣抓下7隻小鳥，總桿數同樣以低標準14桿並列榜首，緊隨其後有低標準13桿的德特里(Thomas Detry)，而Legion GC隊長拉姆(Jon Rahm)今輪手感同樣火熱，在僅收1柏忌下抓下1老鷹7小鳥，以低標準12桿升至第4。衛冕冠軍加西亞(Sergio Garcia)現危機，全日吞3次柏忌僅收4小鳥下以低標準8桿並列14，而曾於阿德萊德站封王的金河珍(Anthony Kim)表現亦未如理想，次回合吞2次雙柏忌和1次柏忌，抓下3隻小鳥下以低標準1桿排第50名。

團體方面Smash GC憑麥道爾(Grarme McDowell)今輪打出一桿入洞下，次輪全隊打出低標準16桿的表現下，以低標準35桿名列榜首，而奧迪斯所在的Torque GC，則以低標準30桿排第2。

記者/攝影：魏國謙