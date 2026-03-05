Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

LIV Golf香港｜首日賽事奧迪斯團體個人雙雙領先 衛冕冠軍加西亞並列第三

即時體育
更新時間：19:30 2026-03-05 HKT
發佈時間：19:30 2026-03-05 HKT

一連四日的LIV Golf香港站今日在粉嶺哥爾夫球場正式開鑼，今年賽事全面升級，總獎金加碼至3000萬美元（約2.35億港元），成為香港體壇史上獎金最高的賽事之一。開球前更有香港芭蕾舞團於1號發球台演出獲獎作品《港式麻雀華爾滋》，為賽事揭開序幕。

首日賽事已經順利完成，個人賽由墨西哥球手奧迪斯（Carlos Ortiz）一枝獨秀，全場抓下1鷹9鳥，僅吞1個柏忌，以低標準桿10桿的佳績獨佔榜首。南非球手保美斯特（Dean Burmester）則以低標8桿緊隨其後。衛冕冠軍加西亞（Sergio Garcia）首日表現平穩，與文森特（Scott Vincent）、宋永漢（Younghan Song）及古奇（Talor Gooch）同以低標7桿並列第三位。

團體賽方面，由奧迪斯領軍的Torque GC全日收穫2鷹23鳥，僅吞6個柏忌，總成績低標21桿領導群雄。Smash GC以低標19桿排第二，古奇貢獻良多。至於金河珍（Anthony Kim）與莊臣（Dustin Johnson）壓陣的4Aces GC，則以低標13桿完成首日。


記者、攝影：廖偉業

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
14小時前
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
8小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
01:49
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
影視圈
4小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
影視圈
8小時前
BNO VS 特區護照｜周顯
BNO VS 特區護照｜周顯
投資理財
9小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
9小時前
陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛
00:34
陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛
突發
3小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
2026-03-04 16:14 HKT