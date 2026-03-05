LIV Golf香港｜首日賽事奧迪斯團體個人雙雙領先 衛冕冠軍加西亞並列第三

一連四日的LIV Golf香港站今日在粉嶺哥爾夫球場正式開鑼，今年賽事全面升級，總獎金加碼至3000萬美元（約2.35億港元），成為香港體壇史上獎金最高的賽事之一。開球前更有香港芭蕾舞團於1號發球台演出獲獎作品《港式麻雀華爾滋》，為賽事揭開序幕。

首日賽事已經順利完成，個人賽由墨西哥球手奧迪斯（Carlos Ortiz）一枝獨秀，全場抓下1鷹9鳥，僅吞1個柏忌，以低標準桿10桿的佳績獨佔榜首。南非球手保美斯特（Dean Burmester）則以低標8桿緊隨其後。衛冕冠軍加西亞（Sergio Garcia）首日表現平穩，與文森特（Scott Vincent）、宋永漢（Younghan Song）及古奇（Talor Gooch）同以低標7桿並列第三位。

團體賽方面，由奧迪斯領軍的Torque GC全日收穫2鷹23鳥，僅吞6個柏忌，總成績低標21桿領導群雄。Smash GC以低標19桿排第二，古奇貢獻良多。至於金河珍（Anthony Kim）與莊臣（Dustin Johnson）壓陣的4Aces GC，則以低標13桿完成首日。



記者、攝影：廖偉業