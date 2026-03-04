Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢．女足｜港隊安全離開杜拜飛抵曼谷 將於周六返港

即時體育
更新時間：23:03 2026-03-04 HKT
發佈時間：17:41 2026-03-04 HKT

因出戰「Pink Ladies Cup 2026」而身處杜拜的香港女子足球代表隊今日（4日）晚上報平安，表示已經安全飛抵泰國，並會在周六起程回港。

足總今早已經在社交媒體上發文，確認港隊女足已經順利登機離開杜拜。到香港時間晚上近11時左右，足總再發帖表示所有港隊女足職球員已經安全飛抵泰國曼谷，並將於3月7日啟程返港。

帖文續指：「足總衷心感謝香港特別行政區政府、特區駐迪拜經濟貿易辦事處，以及旅行社的協調支援；亦再次感謝各界一直以來的關心與支持。」

早前已宣布退賽

足總亦指球隊現時已停止一切外出活動，並留守當地酒店內以確保人身安全，也表示會與相關部門會持續與球隊保持緊密溝通，實時了解當地最新情況及球隊需要，並會因應事態發展，為球隊作出合適安排。杜拜機場在周一起已提供有限度服務，並限度恢復航班升降。第一班由由杜拜飛往香港的航班亦將於今晚9時42分飛抵香港國際機場。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心 「覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
8小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
8小時前
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
01:12
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
影視圈
10小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
8小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜哈梅內伊國葬宣布延期 美軍魚雷擊沉伊朗軍艦｜持續更新
即時國際
4小時前
旺角驚遇「唔靚女」詐騙團 港男曝光樣貌兼「核彈級」點評 狂吸百萬網民圍觀：慘過俾人拉！｜Juicy叮
旺角驚遇「唔靚女」詐騙團 港男曝光樣貌兼「核彈級」點評 狂吸百萬網民圍觀：慘過俾人拉！｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
郭藹明會計師胞妹靚樣罕曝光 高顏值媲美明星搶鏡過家姐 港姐冠軍爆：佢係我最大後台
郭藹明會計師胞妹靚樣罕曝光 高顏值媲美明星搶鏡過家姐 港姐冠軍爆：佢係我最大後台
影視圈
12小時前
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
影視圈
4小時前
蘇偉賢與田泰安兩及其家人皆已安全登機，正在返港途中。
蘇偉賢田泰安登機回港
馬圈快訊
8小時前
62歲診所姑娘疑穿櫃桶底 女老闆放生兼畀Bonus竟反遭「追殺」 事主親揭心酸內情｜Juicy叮
62歲診所姑娘疑穿櫃桶底 女老闆放生兼畀Bonus竟反遭「追殺」 事主親揭心酸內情｜Juicy叮
時事熱話
10小時前