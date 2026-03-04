伊朗局勢．女足｜港隊安全離開杜拜飛抵曼谷 將於周六返港

因出戰「Pink Ladies Cup 2026」而身處杜拜的香港女子足球代表隊今日（4日）晚上報平安，表示已經安全飛抵泰國，並會在周六起程回港。

足總今早已經在社交媒體上發文，確認港隊女足已經順利登機離開杜拜。到香港時間晚上近11時左右，足總再發帖表示所有港隊女足職球員已經安全飛抵泰國曼谷，並將於3月7日啟程返港。

帖文續指：「足總衷心感謝香港特別行政區政府、特區駐迪拜經濟貿易辦事處，以及旅行社的協調支援；亦再次感謝各界一直以來的關心與支持。」

早前已宣布退賽

足總亦指球隊現時已停止一切外出活動，並留守當地酒店內以確保人身安全，也表示會與相關部門會持續與球隊保持緊密溝通，實時了解當地最新情況及球隊需要，並會因應事態發展，為球隊作出合適安排。杜拜機場在周一起已提供有限度服務，並限度恢復航班升降。第一班由由杜拜飛往香港的航班亦將於今晚9時42分飛抵香港國際機場。