Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

專訪｜「香港傑出學生」過來人給應屆得獎者寄語 語重心長 一身受用

即時體育
更新時間：09:21 2026-02-28 HKT
發佈時間：09:21 2026-02-28 HKT

「香港傑出學生選舉」自1985年首辦至今經歷39屆，共嘉許超過1300名優秀學生，包括應屆（2024-25）的10位同學，而歷年獲得這項殊榮的亦有不少知名的學生運動員，包括2009年的「背后」歐鎧淳（Stephanie)，她鼓勵各位「傑出學生」：「將來遇到難關時，記得這一刻的自己，繼續相信自己。」

歐鎧淳在學業及游泳都是尖子，她寄予應屆得獎者要記住這份驕傲及初心。資料圖片
歐鎧淳在學業及游泳都是尖子，她寄予應屆得獎者要記住這份驕傲及初心。資料圖片

現年33歲的Stephanie是奧運會「五朝元老」，是香港泳界第一人，仍活躍於泳壇的Stephanie當年獲獎時正就讀嘉諾撒聖心書院中四，對於成為「香港傑出學生」，Stephanie表示：「當年獲頒傑出學生獎，覺得原來做運動員都可以突圍而出得到一份肯定，這個獎在之後的日子提醒我努力是會被人見到的。」

「恭喜應屆的得獎者，要記住這種驕傲同初心，將來遇到難關時，記得這一刻的自己，繼續相信自己。」主項100米背泳的Stephanie今年的目標，是爭取第5次出戰9月名古屋亞運會。

值得一提，由青苗基金主辦的「香港傑出學生選舉」旨在發掘、表揚及培育具潛質及關心社會的學生，2022-2023年度有2位學體兼優的運動員學生得獎，包括跳遠賈慧妍及跨欄白凱文（Chloe）。

香港女子青年跳遠紀錄保持者賈慧妍認為「香港傑出學生」這獎項是她繼續前進的一大推動力。資料圖片
香港女子青年跳遠紀錄保持者賈慧妍認為「香港傑出學生」這獎項是她繼續前進的一大推動力。資料圖片

賈慧妍：是我繼續前進的一大動力

現時香港女子青年跳遠紀錄保持者（6米23）、就讀於香港大學生物醫學的賈慧妍，亦不忘勉勵應屆得獎者說：「這頭銜對自己是莫大的認可，它跟一般在田徑場上的獎項不同，是跳出體育界和全港所有學生一起競逐的獎項，因此，絕對對自己平日的付出有著很大的鼓勵，亦成為我日後繼續前進的一大推動力。恭喜所有得獎的同學，希望你們都能以這個獎項為動力，繼續努力，達成自己的目標和夢想。」

中大醫科生的白凱文提到「香港傑出學生」提醒要保持謙虛、繼續進步。資料圖片
中大醫科生的白凱文提到「香港傑出學生」提醒要保持謙虛、繼續進步。資料圖片

白凱文：傑出就是付出 提醒我用行動去影響身邊的人

同樣是香港女子100米欄青年紀錄保持者（13秒87）、中大醫科生的Chloe 認為「香港傑出學生」這個獎對自己意義重大，她說：「這個獎對我真的好有意義，是我在學業、課外活動及服務社會方面努力的一個步定；此獎給予我好大動力，提醒自己要保持謙虛、繼續進步。」

「我亦好感恩，因為一路都有好多人支持同幫我，包括家人、師長、朋友。『傑出就是付出』這句說話都好啟發到我，提醒我要繼續帶住熱情，用行動去影響身邊的人。」Chloe認為田徑場上的獎項鼓勵她不停挑戰自己，而「香港傑出學生」就提醒她在生活同成長的路上，用自己的力量去影響其他人。

對於新一屆的「香港傑出學生」得獎者，Chloe說：「恭喜你們！這個獎其實是一個新開始，希望你們保持初心，堅持做自己鍾意的事，只要繼續盡力，就一定可以用自己的方式去感染同影響身邊的人，最緊要享受過程，珍惜一路遇到的每個人。」

記者：徐嘉華

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
21小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
19小時前
北角搶巴士內地男報稱患愛滋病 城巴車長糾纏間衣服染血送院檢查
突發
6小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
21小時前
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
影視圈
15小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
4小時前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
14小時前
Pickleball亂象︱奧海城天台匹克球場噪音勁 居民批每日13小時轟炸 業界駁：聲浪未必大過打籃球
社會
3小時前
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
飲食
19小時前