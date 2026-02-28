專訪｜「香港傑出學生」過來人給應屆得獎者寄語 語重心長 一身受用

「香港傑出學生選舉」自1985年首辦至今經歷39屆，共嘉許超過1300名優秀學生，包括應屆（2024-25）的10位同學，而歷年獲得這項殊榮的亦有不少知名的學生運動員，包括2009年的「背后」歐鎧淳（Stephanie)，她鼓勵各位「傑出學生」：「將來遇到難關時，記得這一刻的自己，繼續相信自己。」

歐鎧淳在學業及游泳都是尖子，她寄予應屆得獎者要記住這份驕傲及初心。資料圖片

現年33歲的Stephanie是奧運會「五朝元老」，是香港泳界第一人，仍活躍於泳壇的Stephanie當年獲獎時正就讀嘉諾撒聖心書院中四，對於成為「香港傑出學生」，Stephanie表示：「當年獲頒傑出學生獎，覺得原來做運動員都可以突圍而出得到一份肯定，這個獎在之後的日子提醒我努力是會被人見到的。」

「恭喜應屆的得獎者，要記住這種驕傲同初心，將來遇到難關時，記得這一刻的自己，繼續相信自己。」主項100米背泳的Stephanie今年的目標，是爭取第5次出戰9月名古屋亞運會。

值得一提，由青苗基金主辦的「香港傑出學生選舉」旨在發掘、表揚及培育具潛質及關心社會的學生，2022-2023年度有2位學體兼優的運動員學生得獎，包括跳遠賈慧妍及跨欄白凱文（Chloe）。

香港女子青年跳遠紀錄保持者賈慧妍認為「香港傑出學生」這獎項是她繼續前進的一大推動力。資料圖片

賈慧妍：是我繼續前進的一大動力

現時香港女子青年跳遠紀錄保持者（6米23）、就讀於香港大學生物醫學的賈慧妍，亦不忘勉勵應屆得獎者說：「這頭銜對自己是莫大的認可，它跟一般在田徑場上的獎項不同，是跳出體育界和全港所有學生一起競逐的獎項，因此，絕對對自己平日的付出有著很大的鼓勵，亦成為我日後繼續前進的一大推動力。恭喜所有得獎的同學，希望你們都能以這個獎項為動力，繼續努力，達成自己的目標和夢想。」

中大醫科生的白凱文提到「香港傑出學生」提醒要保持謙虛、繼續進步。資料圖片

白凱文：傑出就是付出 提醒我用行動去影響身邊的人

同樣是香港女子100米欄青年紀錄保持者（13秒87）、中大醫科生的Chloe 認為「香港傑出學生」這個獎對自己意義重大，她說：「這個獎對我真的好有意義，是我在學業、課外活動及服務社會方面努力的一個步定；此獎給予我好大動力，提醒自己要保持謙虛、繼續進步。」

「我亦好感恩，因為一路都有好多人支持同幫我，包括家人、師長、朋友。『傑出就是付出』這句說話都好啟發到我，提醒我要繼續帶住熱情，用行動去影響身邊的人。」Chloe認為田徑場上的獎項鼓勵她不停挑戰自己，而「香港傑出學生」就提醒她在生活同成長的路上，用自己的力量去影響其他人。

對於新一屆的「香港傑出學生」得獎者，Chloe說：「恭喜你們！這個獎其實是一個新開始，希望你們保持初心，堅持做自己鍾意的事，只要繼續盡力，就一定可以用自己的方式去感染同影響身邊的人，最緊要享受過程，珍惜一路遇到的每個人。」

記者：徐嘉華