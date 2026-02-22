NBA｜末節狂追18分 紐約人絕地反擊 火箭再遭大比數翻盤（有片）

紐約人今日上演驚天大逆轉！在第四節一度落後18分的絕境下，憑藉唐斯（Karl-Anthony Towns）與般臣（Jalen Brunson）聯手力挽狂瀾，末節轟出33:13的進攻高潮，最終以108:106險勝休斯敦火箭。

KNICKS RALLY BACK FROM 18 IN Q4 TO WIN AT MSG 🚨



It's their largest comeback this season! pic.twitter.com/1CyvIHXdMS — NBA (@NBA) February 22, 2026

末節狂追18分 杜蘭特關鍵失誤葬送好局

紐約人今仗猶如「坐過山車」，上半場曾領先13分，換邊後卻風雲變色，第四節初段一度落後多達18分。然而，紐約人未有氣餒，先打出一波8:1的攻勢吹響反攻號角。儘管火箭史密夫（Jabari Smith Jr.）一度以三分球為球隊「止血」，但隨後全隊突然啞火，連續8次起手不中。紐約人把握機會打出一段14:2的高潮，隨著唐斯在比賽剩餘3分32秒時上籃得手，將分差追近至2分。

杜蘭特雖攻入全場最高的30分，但關鍵時刻「軟手」連連。路透社

般臣射入致勝中投。AFP

唐斯攻入全隊最高的25分。AFP

杜蘭特最後時刻命中三分艱難維持懸念。AFP

比賽進入決勝時刻，般臣在最後1分26秒跳投命中，將比分追平至103:103。火箭主將杜蘭特（Kevin Durant）關鍵時刻連續犯錯，先是在邊線附近失誤丟球，隨後在進攻時撞倒般臣被吹罰進攻犯規。般臣隨即以一記急停跳投還以顏色，助紐約人反超前鎖定勝局。杜蘭特雖在最後時刻命中三分球維持懸念，但在最後一攻僅剩2秒的情況下，其超遠三分出手未能命中。火箭無奈飲恨，5連勝走勢告終。

末節零失誤成為紐約人反勝關鍵

數據方面，唐斯攻入全隊最高的25分，阿奴諾比（OG Anunoby）貢獻20分，布里奇斯（Mikal Bridges）亦有11分進帳。投進致勝球的般臣全場交出20分，成為球隊反勝最大功臣。

杜蘭特雖攻入全場最高的30分，但關鍵時刻「軟手」連連。AFP

唐斯攻入全隊最高的25分。路透社

唐斯攻入全隊最高的25分。AFP

火箭方面，杜蘭特雖攻入全場最高的30分，但關鍵時刻「軟手」連連。值得一提的是，火箭在第四節單節出現多達9次失誤，反觀紐約人則是完美的「零失誤」，成為勝負分水嶺。這也是火箭隊近兩個月內，第4次在下半場領先13分或以上的情況下慘遭逆轉，球隊關鍵時刻的表現備受考驗。

