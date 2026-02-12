劍擊｜家朗都靈站回勇 賽後訴心聲：要重拾初心

上周在意大利都靈大獎賽取得今季首面銅牌的「劍神」張家朗，在最新公佈的FIE世界排名榜，由原來的14位升至第9位，是家朗相隔8個月後重回世界頭10位內，而「世一」蔡俊彥雖然在都靈站意外首圈下馬，但仍約有20分優勢保持世界排名第一位。

張家朗上周在意大利都靈站奪銅。FIE 資料圖片

都靈站冠軍、意大利的Guillaume Bianchi（左二）現世界排名第2，亞軍、美國的Nick Itkin（左一）由原本第8位升至第4位、季軍的家朗（右二）升至第9位，另一季軍、捷克的Alexander Choupenitch 位列第5位。FIE 資料圖片

家朗在過去的周末在都靈大獎賽過關斬將，只是在4強以9:15 不敵世界排第8的美國名將伊堅（Nick Itkin），這亦是他今季（2025-2026年）第一面FIE獎牌，他因此獎取得不少排名積分，令他重入頭10位；賽後在FB訴心聲，提醒自己「要重拾初心」。

「自巴黎奧運後，我的身心狀態一直起伏不定，出現了許多跟以往不同的困擾。經過這幾個月的休整、反思和調整，終於可以在最近的兩次比賽中逐漸尋回以前那份熟悉的感覺，這次能夠再次站上頒獎台，要告訴自己重拾那份初心。」

家朗奪2024巴黎奧運金牌後，世界排名重上「世一」，在後巴奧這一季（2024-2025）雖然身心俱疲，但仍能在FIE的比賽拿到2面銅牌及4站8強，他曾形容為「表現最穩定的一年」，但在2025年7月的世錦賽意外首圈出局，世界排名由第一位跌至第13， 頭半季沒有FIE獎牌進賬，幸到意大利回勇，令世界排名重返頭10，今季餘下還有4站FIE的世界盃或大獎賽，最快一站是下月5-8號的世界盃開羅站。

蔡俊彥穩守世一位置。資料圖片

Ryan今季已奪走FIE世界盃一金一銀，有足夠分數穩站「世界第一」（243分），都靈站奪冠的應屆歐洲冠軍、意大利的Guillaume Bianchi（他曾於2024年香港站世界盃奪冠）以227分列世界第2，美國陳海翔（在都靈站16強負家朗）排第3，都靈站勝家朗的伊堅由第8位升至第4位。



記者：徐嘉華