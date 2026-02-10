七欖｜港七欖銀劍賽陣容今揭盅 雙線衛冕迎亞運前哨戰

中國香港男子及女子七人欖球隊，即將於4月17至19日出戰「香港國際七人欖球賽」期間舉行的「銀劍賽」。大會今日率先公布巡迴賽對戰陣容，而最終球員名單將於4月12日正式公布。男、女子港隊將力爭在啟德體育園主場衛冕，為九月名古屋亞運會注入強心針。

銀劍賽成亞運前哨戰

「Melrose銀劍賽」自2024年創辦，男子港隊已兩度封王，去年更首度包攬男、女子組冠軍。今年賽事被視為亞運前哨戰，男子組再戰中國及日本。女子組方面，港隊將迎戰泰國及歐洲強隊丹麥，挑戰連霸之路。

莊嘉欣：緊張主場作戰 期待新血發揮

港隊七欖女子代表莊嘉欣透露，球隊現階段以體能及分隊對抗賽打好根基，三月將赴北海與山東隊交手，累積實戰經驗。她指隊中的年輕隊員質素甚佳，加上傷癒球員歸隊，內部競爭激烈，自己亦緊張能否入選最終名單：「香港七欖係一個好大嘅賽事，可以喺自己主場打，又有朋友、親戚嚟睇，我哋每一個人都好想參與其中，所以我自己都好緊張。」 當問到這次銀劍賽的目標時，她表示：「希望自己可以發揮到最好嘅，顯示我哋嘅默契一面啦。希望能衛冕銀劍賽。 」

房傑鋒：改善防守溝通 信心迎戰中日

港隊七欖男子代表的房傑鋒表示，球隊已針對此前挑戰者系列賽的失利作出調整， 重點改善防守體系以應付歐美球隊的長傳進攻，並優化場上溝通與心態調節。 當問到再戰中國隊時，他表示信心十足：「近幾年對賽都贏，加上呢排嘅訓練，體能持續改善，有信心再贏。」而對於日本隊，他認為需嚴陣以待：「以往多在大賽交手，難以預測其變化，需要我哋臨場反應更快，迅速適應比賽節奏。」

