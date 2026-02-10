Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季奧運｜冬奧獎牌變「脆皮」？ 多國選手獎牌離奇損毀賽會急查

更新時間：16:38 2026-02-10 HKT
發佈時間：16:38 2026-02-10 HKT

對運動員而言，冬奧獎牌是奮鬥四年的最高榮譽象徵，但本屆米蘭科爾蒂納冬奧會的獎牌，卻被發現異常「脆弱」。賽事開幕僅數天，已有多名不同國家的獎牌得主，其金、銀、銅牌在頒獎後不久便出現斷裂、破碎等損毀情況，賽會週一表示已就連串「獎牌損毀」事件展開調查。

'就在運動員獲勝後片刻，緞帶斷開了'。X影片截圖
選手希望會方有B計劃

美國高山滑雪冠軍芘絲莊遜（Breezy Johnson）是其中一位「受害者」，她的金牌就在她於頒獎台上興奮跳躍時，掛繩突然斷開，獎牌掉落損壞。她無奈地一手拿著破損的獎牌，一邊向記者展示掛在頸上的斷繩說：「它很重，然後它就爛了。」類似的尷尬情況接連發生在其他選手身上，德國冬季兩項選手史特羅（Justus Strelow）的銅牌在慶祝時掉在地上，當場裂開；瑞典越野滑雪選手伊芭安達臣（Ebba Andersson）的銀牌也掉在雪地裡，斷成兩截，她不禁苦笑道：「現在我只希望主辦方有準備『B計劃』來處理這些爛掉的獎牌。」
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）亦在社交媒體上透露，她的團體賽金牌掛繩脫落，獎牌被撞凹，她的室友Ellie Kam補充說，這是因為劉美賢興奮跳躍時，獎牌太重導致掛繩「彈開」。

賽會已展開調查

米蘭冬奧首席營運總監法蘭西斯（Andrea Francisi）在周一的記者會上，承認已完全知悉情況，並看到了相關照片。他鄭重表示：「我們正深入調查問題的根源所在。我們會對獎牌給予最大的關注，確保一切完美，因為這對運動員來說是最重要的事情之一。」
斷開機制或是罪魁禍首
有接近情況的消息人士指出，問題可能源於獎牌的掛繩。根據法例，獎牌掛繩上必須裝有一個斷開機制( breakaway mechanism)，這個安全系統的設計，是為了在掛繩被強力拉扯時能自動鬆脫，以防止佩戴者被勒頸窒息。然而，這個安全設計很可能成為了獎牌容易脫落，繼而損毀的罪魁禍首。
 

