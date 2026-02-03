世界桌球大獎賽｜趙心童「半邊天」豪言有根據 現有９位國內球手進佔世界排名頭32位內

今屆香港世界桌球大獎賽的32位參賽球手中，有10位來自國內，比去年同一個比賽要多一人，當中最「大名」的要數應屆世界冠軍兼中國一哥趙心童，他將於明日（周三）第一次在香港參加世界排名賽，對於現役中國選手有9人位列世界排名頭32位內，趙心童口出豪言：「未來還有一些年輕的慢慢打上來，中國桌球肯定會越來越好，肯定會佔領桌球的半邊天。」

今次來港的國內球手中，其中九人位列世排名頭32位內，包括世界排名第8 的趙心童（右二)及第13的吳宜澤（左四)。徐嘉華攝

世界排名頭32的頂尖桌球手在香港將有一番龍爭虎鬥，最受觸目的一定是「火箭」奧蘇利雲（前排右二)，他被大會安排，跟國內新星吳宜澤在世界桌球大獎賽冠軍獎盃旁跟大家合照。徐嘉華攝

家住深圳的世界冠軍 一年來港旅遊數十次

家住深圳的趙心童昨日（周一）應大會邀請到山頂觀光，一年也會來香港旅行數十次的他表示曾跟朋友到山頂食飯，他說：「我已來過山頂三、四次，亦跟朋友在山頂食飯，這裡很漂亮，因為我家就在深圳，離香港很近，我亦有很多朋友在香港，所以經常來，我一有空就來，香港風景也不錯，各方面都佷好。」

家住深圳的吳宜澤可以說有半個主場之利，他一年來港旅遊十數次，也曾到山頂跟朋友食飯。徐嘉華攝

去年未夠分來港比賽

說到比賽的話，趙心童今次是第一次，去年他還未夠分來香港參賽（2023年初曾涉嫌參與操縱比賽與賭球，遭世界職業桌球協會禁賽20個月，2024年9月禁令滿後，他轉戰業餘巡迴賽以爭取職業賽資格），對於第一次在香港出戰世界排名賽，他也說：「十分期待這次比賽，希望在香港留下一個比較美好的回憶，我沒給自己定太高的目標，只想好好享受在香港比賽。」

手執3項世界排名賽冠軍 一項非排名賽錦標

9個月前歷史性成為中國首位「世界冠軍」的趙心童坦言這頭銜令他「慢慢感覺到壓力」，28歲的他說：「其實在世錦賽前沒想太多這方面的問題，但這一季開始後，慢慢感覺壓力上來，我覺得這個賽季（2025-26年）算是一個過渡或者一個學習階段，覺得之後會變得更好。」

暫未有國內球手染指世界大獎賽冠軍 趙心童：我也希望去爭取

世界大獎賽舉辦了11屆（第一屆是非世界排名賽），今年是第12屆，未曾有國內球手染指過冠軍，最好一位是大師兄丁俊暉於2018年奪亞，趙心童聽到後笑說：「不是你說，我也不清楚，我也希望自己去爭取，希望在享受比賽的過程中取得好成績。」

世界排名第9的趙心童已手執3項世界排名賽冠軍（包括同一季奪2021英國錦標賽及2022德國大師賽、2025年世界錦標賽），他在今個賽季（2025-26年）的成績，最好一站是11月初的南京國際錦標賽入到4強，同月的11月中，他在非世界排名賽的利雅德桌球錦標賽奪冠。

中國會佔世界桌球半邊天

22歲的新星吳宜澤今季首度奪南京國際錦標賽冠軍，趙心童認為對中國桌球壇是好事，他說：「現在很多年輕運動員像吳宜澤的慢慢打上來，後面還有一些更年輕的，這對中國桌球是一件很好的事，亦是正常發展現像，我覺得以後我們中國桌球肯定會越來越好，肯定會佔領桌球半邊天。」

趙心童將於周三晚上7時亮相啟德體藝館舉行的世界桌球大獎賽，首圈已對4屆世界冠軍（1998、2007、2009、2011）、蘇格蘭名將希堅斯（John Higgins），預計會是一場硬仗。

體育園列明：場館會開放至賽事完結

另外，體育園園方有以下交通提示，港鐵方面，經港鐵大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車，將於晚上10時59分從宋皇臺站開出、11時01分從啟德站開出，屯馬綫往屯門方向的尾班車，將於凌晨零時25分從宋皇臺站開出、凌晨零時23分從啟德站開出，往烏溪沙方向的尾班車，於凌晨零時53分從宋皇臺站開出、凌晨零時55分從啟德站開出；體藝館停車場及的士上落客區將如常開放。

去年曾出現「未完賽要觀眾離場」事件，賽會今年將晚上的比賽時間提早進行，體育園也列明今屆比賽，場館會開放予購票觀眾至該賽事完結。

記者/攝影：徐嘉華