電競｜LCK Cup決賽下月首落戶香港 SKT T1傳奇選手Bang現身與本地選手獻技

香港電競史再迎歷史里程碑，周二電子競技娛樂有限公司（CGA）在數碼港舉行發佈會，將與知名電子遊戲《英雄聯盟（LOL)》的頂級電競聯賽韓國冠軍聯賽(LCK)合作，將盃賽LCK CUP決賽首度離開韓國，帶到香港啟德體藝館舉辦，再度掀起香港電競狂熱。

CGA與LCK合作舉辦LCK Cup開幕式。攝影:魏國謙

SKT T1傳奇選手Bang。攝影:魏國謙

LCK賽區秘書長Aidan Lee。攝影:魏國謙

香港成韓國LCK首度海外辦賽落戶點

香港繼去年11月首度在亞洲博覽館舉辦首個具M+認證的電競賽事，《絕對武力2(CSGO2)》的「Blast Rivals Hong Kong」吸引過萬名觀眾到訪大獲成功。今再有電競賽事獲M+認證，CGA今日在數碼港舉行發佈會，宣佈與LOL具世界級頂尖實力的韓國聯賽LCK攜手合作首次海外舉行賽事，將今季盃賽LCK CUP帶到香港上演，賽事的冠亞軍更會代表聯賽出戰，全年首個國際級賽事全球先鋒賽（First Stand Tournament)意義十分重大。

發佈會中更邀請曾2度助韓國戰隊SKT T1(現為T1）奪得LOL最高榮耀全球總決賽冠軍的傳奇射手Bang(裴俊植）到場參與開幕式，並與同場曾效力香港戰隊FAK的香港選手MnM(王嘉駿）進行表演賽。

Bang現身與本地選手MnM進行表演賽。攝影:魏國謙

Bang曾2度助韓國戰隊SKT T1(現為T1）奪得LOL最高榮耀全球總決賽冠軍。攝影:魏國謙

曾效力香港戰隊FAK的香港選手MnM(王嘉駿）。攝影:魏國謙

首度訪港的Bang也表示有聽過友人分享香港的食物很好吃，因此很期待能到處看看。而LCK賽區秘書長Aidan Lee發言表示感謝CGA香港各界促成今次合作，他也說：「我堅信今次比賽將會獲得成功，而今次的決賽亦將對全球電競界具開創性里程碑。」今次LCK cup決賽將會在2月28日至3月1日於啟德體藝館舉行，另外同場亦設粉絲區供購買官方周邊以及打卡。

中國香港電競總會主席、兼CGA行政總裁的周啟康。攝影:魏國謙

盼用不同大型賽事帶動本土電競發展

香港自上年引入「Blast Rivals Hong Kong」後，今次再有LCK Cup這樣的頂級聯賽的盃賽決賽落戶香港，中國香港電競總會主席、兼CGA行政總裁的周啟康指出，自從上次做完CS的賽事後已收到不少電競比賽希望能落戶香港，因此也相信未來會有更多不同的賽事在香港舉辦，周啟康也提到希望能利用這些賽事能讓香港的電競氣氛變得更加好，他說：「都希望可以有唔同嘅大型賽事，令到香港氣氛更加好啦，從而其實慢慢可以點燃翻成個香港業界嘅氛圍啊氣氛啊，同埋我個人都希望睇下有冇機會，可以香港做到一個屬於自己嘅本地聯賽啊。 」

英雄聯盟電競聯賽是什麼？什麼是LCK？

英雄聯盟電競主要以聯賽式進行分為6大賽區，包括美洲的LTA、巴西的CBLOL、歐洲的LEC、中國內地的LPL、亞太區的LCP以及上述來自韓國的LCK，另外亦會分別有三個國際性賽事，包括上述提到的先鋒賽外也會有季中邀請賽（MSI）以及壓軸最高榮耀的全球總決賽，而由2025年起各賽區分為三個賽段去分別爭奪上述三個國際賽的名額，現在提到的LCK Cup則屬於第一賽段的比賽，之後第二和三賽段則分別爭奪MSI和世界賽的名額。

而LCK則被譽為LOL電競史上最成功的賽區，賽區戰隊十度勇奪世界賽冠軍，其中被列入LOL電競名人堂的傳奇中單Faker（李相赫）效力的T1更手握6冠，可見LCK賽區在LOL全球範圍中的統治力，而GenG、HLE等實力強勁的隊伍也有望能一同訪港，並在香港決出唯一的冠軍和兩個出戰先鋒賽的名額，值得一眾電競迷期待。

記者/攝影:魏國謙