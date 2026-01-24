澳網｜女單衛冕冠軍姬絲第3圈輕鬆過關 16強將撼好友佩古娜

女單衛冕冠軍美國的姬絲（Madison Keys），周六於澳網第3圈與普莉絲高娃（Karolina Pliskova）合演重炮大戰。結果，姬絲藉更穩定的發揮，以兩盤6:3，盤數2:0淘汰這位前「一姐」，豪取澳網十連勝，16強將遇上同胞兼好友佩古娜（Jessica Pegula）。

澳網第七日賽事預測氣溫高達攝氏40度，賽會因此提早一小時開賽。而姬絲對普莉絲高娃的比賽最早舉行，氣溫僅為攝氏32度未受太大影響。姬絲僅花75分鐘便以直落兩盤6:3、6:3橫掃前世一姐的普莉絲高娃，取得澳網十連勝。

取勝秘訣是相信自己

姬絲賽後表示：「很高興能贏下這場比賽，晉級第四圈。當你被對手緊逼時，若能打出自己的最佳水準，那會極大地提升你的自信心。對我來說，關鍵時刻真正相信自己的打法，相信自己，並且無論結果如何都能接受。只要我支持自己，努力做正確的事情就夠了。」

佩古娜：佛州人不怕熱

姬絲16強會對好友六號種子佩古娜，她說：「佩古娜是一位非常出色的球員，每場比賽都表現得很穩定。作為朋友，這將會是一場很難打的比賽。」而佩古娜第三圈以6:3、6:2輕取莎拉美迪娃(Oksana Selekhmeteva），她說：「身為佛羅里達人，我早已準備好應對炎熱天氣。」