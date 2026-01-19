Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜杜蘭特超越魯域斯基 升歷史得分榜第六 直追米高佐敦（有片）

即時體育
更新時間：17:24 2026-01-19 HKT
發佈時間：17:24 2026-01-19 HKT

火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）今日攻入18分，帶領球隊以119：110主場擊敗塘鵝的同時，生涯累積得分升至31,562分，正式超越獨行俠名宿魯域斯基（Dirk Nowitzki）的31,560分，升上NBA歷史得分榜第六位；其前方第五位為「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）的32,292分。

杜蘭特賽前僅差16分即可超越魯域斯基，今場手感麻麻，出戰36分鐘，18射5中、三分8射1中，貢獻18分、6籃板、8助攻。面對西岸包尾的塘鵝，KD前三節合共取14分，直至末節最後時段才再度開齋。比賽剩下1分05秒，杜蘭特在兩人包夾下後仰跳投命中，追平魯域斯基總得分；至最後15.2秒，他兩罰全中，生涯總得分達31,562分，順利升至歷史第六。

賽後杜蘭特難掩激動：「魯域斯基是我一直仰慕、也多次交手的對手，我們有過很多精彩對決。他一直支持我的生涯和球風。能與這位傳奇並列，真的瘋狂；再看自己就在米高佐敦之下，更是難以置信。我會繼續累積、往上爬，看看最後能走到哪一步，至今為止一切都很美妙。」

KD亦回顧與魯域斯基的宿敵歲月。2011年西岸決賽，魯域斯基領軍獨行俠以4：1淘汰雷霆，並最終擊敗熱火封王；翌季雷霆在季後賽首輪則完成橫掃報仇。杜蘭特笑言：「系列賽期間我亦曾經討厭過魯域斯基，我相信他對我也一樣。」隨著年歲漸長，他愈發敬重這位傳奇，並努力看齊：「我嘗試從各位偉大球員身上學習，但從魯域斯基身上學到的尤其多。」

火箭其後播放魯域斯基的特別致賀影片向KD致意：「見證他的生涯實在不可思議。他是史上最純粹的得分手之一。恭喜你，KD！繼續前進，再往上爬幾級，保持下去。」杜蘭特感謝對方用心：「他專程抽時間為我錄下祝福，真的很酷，也顯示出他的謙遜。」

目前杜蘭特位列歷史第六，距離米高佐敦的32,292分尚有730分。KD今季場均26.1分，按此速度約需27場可完成超越；若他保持健康不缺陣，最快有望在3月16日對湖人一戰，躍過「籃球之神」。

