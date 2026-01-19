NBL｜香港金牛作客保不敗之身 大勝張家口體文旅 開季十連勝 周二迎三連主

香港金牛周日（18 日）於 2025-26 年全國男子籃球聯賽（NBL）作客出戰張家口體文旅，在 6 人得分上雙之下，以及全場領先之下，球隊以106：56大勝對手，取得開季十連勝，繼續站穩 NBL 積分榜「一哥」之位。

今仗香港金牛以董健、張祖銘、盧杜偉、厄特爾二世（Michael Ertel II）及巴爾文（Ondřej Balvín）為正選名單，並以巴爾文的入樽為大勝揭開序幕。香港金牛在主導節奏下火力全開，開局打出一段 25：2 的攻勢，其中有 3 球三分球，遂於首節大幅領先 29：7。次節香港金牛把握對手多次失誤，進一步將紀錄拉開至近 40 分的差距，其中巴爾文除了在籃下靠身形優勢

得分，亦貢獻數記精彩助攻。該節入替的港將楊瑞鴻亦有 2 分進賬，助球隊領先 56：17 完半場。

換邊後主隊嘗試作出反撲，第三節與香港金牛陷入拉鋸。雖然香港金牛單節負 22：25，不過中鋒曲虹霖挺身而出，憑著 6 射 5 中攻入 11 分，帶領球隊以 78：42 進入末節。最後階段香港金牛重拾手感，靠多段快攻擴大優勢，最終以 106：56 大勝張家口體文旅，並以開季十連勝姿態，繼續成為今季 NBL 唯一不敗球隊。今場香港金牛一共有 6 人得分上雙，其中曲虹霖在整體命中率高達 87.5%，貢獻全隊最高的 16 分。

香港金牛總教練解立彬賽後表示：「今場是我們連續第四場作客，最近球員亦陸續出現傷病。希望球隊接下來的賽事仍然保持水準，以精彩表現回報球迷。」至於今場攻入 12 分的董健則指出：「連續四場作客都不容易應付，也覺得球隊每天都有進步，我們之後也會繼續努力。」

香港金牛周二（20 日）將重返福田主場迎戰石家莊翔藍，周五（23 日）假啟德體藝館迎戰長沙勇勝， 1月27日假荃灣體育館迎戰貴州猛龍。