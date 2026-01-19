WTT挑戰賽多哈站│周啟豪擊敗19歲隊友奪男單冠軍 非主力為國乒爭氣

周日(18日)WTT球星挑戰賽多哈站男單決賽上演國乒內訌，周啟豪鬥19歲後輩溫瑞博，經驗較好的前者最終贏4:2奪冠。這個冠軍是國乒隊在本站5個項目中唯一錦標，亦是2026年WTT新賽季第一冠，兩位非主力成員連挫多位世界級球手會師決賽帶走冠軍，為國乒挽回面子。

周啟豪首奪WTT球星挑戰賽冠軍

29歲的周啟豪世界排名僅36位，但他在今次球星挑戰賽多哈站男單賽先後擊敗隊友梁靖崑、日本好手篠塚大登和德國猛將奧查洛夫躋身決賽。年輕10歲的溫瑞博以外卡參賽，接連贏薛飛、卡達拉奴等好手與周啟豪會師決賽。兩位非主力成員在決賽內戰鬥得激烈，最終經驗較好的周啟豪以8:11、11:9、11:7、11:7、5:11、11:8勝出，贏得個人首個WTT球星挑戰賽冠軍。

國乒隊在新賽季第一冠

這個冠軍是國乒隊在2026年WTT新賽季中首冠，亦是開季2站共7個錦標中唯一一冠，周啟豪和溫瑞博為團隊爭氣。