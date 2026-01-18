NBA｜新星對決雲班耶馬力壓安東尼愛華士 領馬刺險勝木狼

NBA常規賽周六上演一場矚目的新星對決，聖安東尼奧馬刺主場迎戰明尼蘇達木狼。最終，馬刺狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）攻下39分及9個籃板，包括完場前一記關鍵的進攻籃板，力壓獨取個人賽季新高55分的安東尼愛華士（Anthony Edwards），帶領馬刺以126:123險勝。

馬刺創單節得分紀錄

馬刺今仗在上半場表現出色，第二節以48:22的攻勢，創下球隊自1987年以來單節最高得分紀錄。雲班耶馬在上半場已攻入23分，為球隊奠定勝基。木狼在主將安東尼愛華士領軍下第四節傾力反撲，愛華士單節便攻入26分，包括5個三分球，幾乎重演兩隊上次交鋒的翻盤好戲。當時安東尼愛華士在完場前射入致勝三分，令木狼反勝馬刺。

雲班耶馬阻止木狼反勝

今仗馬刺的雲班耶馬成功阻止歷史重演，木狼在最後約一分鐘憑藉迪雲遜（Donte DiVincenzo）的三分球反超前119:118，但雲班耶馬隨即以一記中距離跳投還以顏色，更在13秒後封阻對方上籃，穩住一分優勢，最終險勝3分。