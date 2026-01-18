非洲國家盃｜沙拿馬莫殊12碼宴客 埃及季軍戰12碼2:4負尼日利亞

非洲國家盃季軍戰，埃及與尼日利亞在法定時間90分鐘互無紀錄，最終透過互射十二碼分勝負。結果埃及兩大球星穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）及馬莫殊（Omar Marmoush）雙雙射失，以2:4不敵尼日利亞，僅獲殿軍。

尼日利亞兩食詐胡

被視為奪冠熱門之一的埃及，在四強戰中被塞內加爾淘汰，今仗面對尼日利亞，埃及在形勢上亦處於下風。尼日利亞於38分鐘有一個頭槌入球，因前鋒安奴查(Paul Onuachu)於製造攻勢過程中犯規在先食「詐胡」。下半場初段，尼日利亞再有盧卡文(Ademola Lookman )的入球被判越位無效。

尼華巴尼兩救12碼

結果雙方法定90分鐘互交白卷，要以互射十二碼決勝，尼日利亞先射但被救出，為埃及帶來領先良機。然而為埃及射第一球的沙拿，其射門被對方門將尼華巴尼（Stanley Nwabali）撲出。雙方之後於第2、3輪均射入，12碼打成2:2。第4輪尼日利亞射入後，埃及的曼城前鋒馬莫殊射門又被尼華巴尼救出。埃及落後至2:3。而為尼日利亞射最後一輪的盧卡文射入，互射12碼4:2擊敗埃及，奪得今屆非洲國家盃季軍。