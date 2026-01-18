Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣馬｜下周滿42歲 長跑名將紀嘉文「認老」不認輸 仍有未了長跑夢 望出戰9月名古屋亞運會

即時體育
更新時間：12:06 2026-01-18 HKT
發佈時間：12:06 2026-01-18 HKT

濶別香港渣馬2年的長跑名將紀嘉文，周日以滿意的1小時09分32秒全場第3名衝過終點，下周日（25號）將年滿42歲的他開心能跟頭2名比自己細一半的海外選手抗衡，阿紀還有一個未了心願，那就是爭取9月名古屋亞運會「全馬」參賽資格，目標挑戰2小時17分的亞運參賽標準。

紀嘉文望出戰9月名古屋亞運會。攝影：徐嘉華
紀嘉文望出戰9月名古屋亞運會。攝影：徐嘉華

第26次參加香港渣馬  濶別2年後今年再上獎台

第26次參加香港渣馬的阿紀為了備戰下月底的大阪馬拉松（爭取亞運參賽標準），所以今次在渣馬只參加半馬拉松，他說：「年紀真的大了，今次是我最後機會爭取亞運參賽資格，近排狂練跑備戰，體重是歷史新低（60公斤，平時63、64公斤），這幾個星期練的量好大，今日沒想過要做甚麼成績，練的量仍好大，周一才練了30幾公里，今次主要寓賽於操。」

紀嘉文以1小時09分鐘32秒完成半馬成香港第一。廖偉業攝
紀嘉文以1小時09分鐘32秒完成半馬成香港第一。廖偉業攝

阿紀暫位列香港男子「全馬」排行榜首位

阿紀曾於上月的福岡全馬跑到2小時21分39秒，是過去一年的香港男子隊全馬排行榜第一位，但他希望在下月22號的大阪全馬能跑出更佳時間。

談到選下月大阪全馬為自己衝亞運標的一站，他解釋說：「大阪馬條路算好跑，我看過以往大阪馬的頭100名時間都好快，約2小時19分內，是好好的機會跑出好成績，目標是跑出2小時17分左右。」阿紀曾於2021年華倫西亞全馬以2小時19分53秒刷新當時港績。

「亞運」是阿紀最大動力跑下去

「無論2月大阪跑到與否，我都不會再搏（亞運標）的了，畢竟年紀大了，希望達到亞運標，成功的話，未來幾個月會好好部署去備戰。」阿紀坦言這是他最後一次機會去手搏亞運會，若成功，這將是他第一次亦是最後一個亞運。

阿紀在衝過半馬終點時，整個人瞓在地上，他笑說：「真的年紀大，我今日用盡全力去衝，是好自然的到終點後瞓地，我以前跑完半馬，翌日跑個30公里也沒問題，剛剛跑元半馬，我現在都腰酸骨痛。」但阿紀也「老懷安慰」，能跟2名廿幾歲的海外跑手一較高下，包括冠軍、來自國內的陳雨繁（1小時07分56秒）及中華台北的徐立紘（1小時09分20秒）。

他笑說：「我其實今日贏經驗，全程沒帶過頭，阿叔我不吹得風嘛，雖然我不怕風，但怕凍，就算今日攝氏廿度我都覺得凍。」

 

記者/攝影：徐嘉華

