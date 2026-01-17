Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣馬｜香港渣打馬拉松2026 羅映潮連續第2年成香港女子全馬第一（持續更新）

一年一度的香港渣打馬拉松今日開跑，屬國際田總金級賽事的渣馬，除了本地跑手外，今年亦吸引了45位「金級」及「精英/非精英級跑手」的海外跑手到港參賽，雲集本地及外國好手的年度馬拉松盛事將在今晨盛大開跑。

羅映潮成香港女子全馬第一。廖偉業攝
司徒兆殷則以2小時45分26秒成香港第2。廖偉業攝
羅映潮成香港女子全馬第一。廖偉業攝
08:42  羅映潮以2小時41分29成香港女子全馬第一，達成2連霸。而司徒兆殷則以2小時45分26秒成香港第2。

08:28 來自肯亞的Habtegebrel eshete H.Habte以2小時27分03秒女子組全馬封后

08:26 黃尹雋以2小時26分47秒完成全馬成香港男子本地第1

埃塞俄比亞跑手比拉古以2小時9分39秒，2度封王。徐嘉華攝
埃塞俄比亞跑手比拉古以2小時9分39秒，2度封王。廖偉業攝
08:10 埃塞俄比亞跑手比拉古（Bizuneh Melaku Belachew）以2小時9分39秒，2度封王。

廖偉業攝
「神奇小子」曹星如10公里以39分13秒衝線。徐嘉華攝
07:56 「神奇小子」曹星如10公里以39分13秒衝線。

半馬女子組冠軍由來自新加坡的施文麗（左）奪得第二名屈旨盈（右）。廖偉業攝
半馬女子組冠軍由來自新加坡的施文麗奪得。廖偉業攝
半馬女子組冠軍由來自新加坡的施文麗奪得。徐嘉華攝
06:57 半馬女子組冠軍由來自新加坡的施文麗1小時20分鐘56秒奪得，第二名是屈旨盈以1小時21分鐘02完成。

6:37 半馬男子挑戰組由來自內地的跑手陳雨繁以1小時7分56秒奪冠

女子10公里三甲。徐嘉華攝
十公里女子挑戰組曾曉彤奪冠，達成三連冠。廖偉業攝
十公里女子挑戰組曾曉彤（左）奪冠，達成三連冠。徐嘉華攝
十公里女子挑戰組曾曉彤奪冠，達成三連冠。徐嘉華攝
06:05 十公里女子挑戰組曾曉彤以35分35秒奪冠，達成三連冠。

06:00 十公里男子挑戰組港隊三項鐵人代表黃子圖以31分11秒奪冠。

06:00 全馬在尖沙咀起步。

十公里輪椅賽首名參賽者完成賽事。廖偉業攝
05:50 十公里輪椅賽首名參賽者完成賽事。

半馬在尖沙咀起步。蘇正謙攝
05:30 半馬在尖沙咀起步。

04:58 已有不少市民在北角站開始出發前往起點。

