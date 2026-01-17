NBA｜謝倫泰臣投進生涯新高39分 騎士作客雙殺76人

騎士23歲小將謝倫泰臣（Jaylon Tyson）在周五作客76人的比賽中打出生涯代表作，全場攻下職業生涯新高的39分，並在比賽最後4.8秒助攻給隊友莫比利（Evan Mobley）入樽射入準絕殺球，助騎士反勝117:115，作客連勝76人兩仗。

末節演驚天逆轉 泰臣主宰戰局

騎士今仗有加蘭（Darius Garland）和梅里爾（Sam Merrill）兩名主力缺陣，在第四節一度落後11分。比賽最後3分鐘，他們仍以7分差距落後，此時泰臣連續投進關鍵三分助騎士拉近比分。泰臣並在最後一擊中帶波入楔再分球，助攻給隊友莫比利在籃下輕鬆入樽，在比賽僅剩4.8秒時完成準絕殺。最終，76人馬斯爾（Tyrese Maxey）的超遠三分射失，騎士險勝2分。

米曹力讚謝倫泰臣

謝倫泰臣出色表現，讓球隊一哥當路雲米曹（Donovan Mitchell）也讚不絕口：「球隊多名球員缺陣的情況下，泰臣打得像一名10年老將。他投入了大量努力，我為他感到開心。」

米曹更睇好泰臣有資格爭進步獎：「年度進步獎應該要有他，他配得上這個榮譽。沒人能在生涯第二年做到像他這樣的事情，這很特別。他不僅是我們贏下比賽的原因，他還整場防守了馬斯爾，我真的為他感到無比驕傲。」

76人方面，主將安比（Joel Embiid）攻下全隊最高的33分，馬斯爾有22分、9次助攻和5次抄截，但仍無法阻止球隊在主場兩連敗給騎士。